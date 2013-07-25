На Камчатке испытают гуманную ловушку на медведя

«Пока мы используем ловушку, взятую в аренду. Установить ее планируется вблизи Вилючинска, где бродит один и тот же медведь. Зверь не проявляет агрессии, однако потенциально он может быть опасным для грибников или отдыхающих», – сообщил корреспонденту ИА «Кам 24» руководитель агентства лесного хозяйства и охраны животного мира агентства Вячеслав Бондаренко.