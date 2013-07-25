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Posted 25 июля 2013, 03:51

Published 25 июля 2013, 03:51

Modified 14 декабря 2023, 16:08

Updated 14 декабря 2023, 16:08

На Камчатке испытают гуманную ловушку на медведя

25 июля 2013, 03:51
Косолапых будут усыплять и отвозить от людей подальше

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 25 июля. ВОСТОК-МЕДИА – Первую ловушку для щадящего отлова медведей установят в пригороде Вилючинска. Специалисты оценят её эффективность и решат, стоит ли их применять в дальнейшем.

«Пока мы используем ловушку, взятую в аренду. Установить ее планируется вблизи Вилючинска, где бродит один и тот же медведь. Зверь не проявляет агрессии, однако потенциально он может быть опасным для грибников или отдыхающих», – сообщил корреспонденту ИА «Кам 24» руководитель агентства лесного хозяйства и охраны животного мира агентства Вячеслав Бондаренко.

Он пояснил, что ловушка представляет собой трубу диаметром около одного метра. С одной стороны она закрыта, а с другой оборудована захлопывающейся крышкой. Привлечённый приманкой косолапый попадает в ловушку, после этого через специальные прорези производится выстрел и усыпляет зверя.

Затем животное увозят на безопасное расстояние от населённых пунктов и выпускают в естественную среду обитания. Использование ловушек позволит не производить излишних отстрелов медведей, а значит, сохранить их популяцию на полуострове.

Такой способ отлова предназначен для неагрессивных животных, которые оказались слишком близко к людям. В этом году на приобретение двух ловушек, трёх автомобилей для их перевозки и ружья со стрелами для усыпления животных предусмотрено 5 миллионов рублей.

Фото: stihi.ru

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Камчатский край
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