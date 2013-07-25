На Камчатке испытают гуманную ловушку на медведя

Posted 25 июля 2013, 03:51
Published 25 июля 2013, 03:51
Modified 14 декабря 2023, 16:08
Updated 14 декабря 2023, 16:08
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 25 июля. ВОСТОК-МЕДИА – Первую ловушку для щадящего отлова медведей установят в пригороде Вилючинска. Специалисты оценят её эффективность и решат, стоит ли их применять в дальнейшем.
«Пока мы используем ловушку, взятую в аренду. Установить ее планируется вблизи Вилючинска, где бродит один и тот же медведь. Зверь не проявляет агрессии, однако потенциально он может быть опасным для грибников или отдыхающих», – сообщил корреспонденту ИА «Кам 24» руководитель агентства лесного хозяйства и охраны животного мира агентства Вячеслав Бондаренко.
Он пояснил, что ловушка представляет собой трубу диаметром около одного метра. С одной стороны она закрыта, а с другой оборудована захлопывающейся крышкой. Привлечённый приманкой косолапый попадает в ловушку, после этого через специальные прорези производится выстрел и усыпляет зверя.
Затем животное увозят на безопасное расстояние от населённых пунктов и выпускают в естественную среду обитания. Использование ловушек позволит не производить излишних отстрелов медведей, а значит, сохранить их популяцию на полуострове.
Такой способ отлова предназначен для неагрессивных животных, которые оказались слишком близко к людям. В этом году на приобретение двух ловушек, трёх автомобилей для их перевозки и ружья со стрелами для усыпления животных предусмотрено 5 миллионов рублей.
Фото: stihi.ru