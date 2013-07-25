vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 25 июля 2013, 04:01

Published 25 июля 2013, 04:01

Modified 17 сентября 2022, 13:02

Updated 17 сентября 2022, 13:02

Пенсионерам Колымы дадут карты в руки

25 июля 2013, 04:01
Социально незащищенные граждане смогут получить скидки в местных торговых сетях по социальной карте магаданца

МАГАДАН. 25 июля. ВОСТОК-МЕДИА – Магаданские власти планируют наладить систему предоставления скидок на самые необходимые товары неработающим пенсионерам. Как сообщает пресс-служба мэрии, с инициативой внедрения так называемых социальных карт выступил и. о. губернатора Магаданской области Владимир Печёный.
Социальные карты существуют во многих крупных российских городах. Её предъявитель может приобрести продукты питания в больших торговых сетях со значительным дисконтом. Как отметил мэр Магадана Сергей Абрамов, в областном центре для организации этой работы нет никаких препятствий. Градоначальника поддержали руководители торговых сетей, которые уже сейчас готовы предоставлять пенсионерам скидки.
Прежде чем запустить проект, необходимо урегулировать ряд вопросов. Например, как будет выглядеть социальная карта и на какие продукты будут распространяться скидки. Кроме того, торговым предприятиям нужно будет наладить систему учёта продукции, отпущенной с учётом предоставленной скидки. Для решения этих задач будет сформирована рабочая группа, в которую войдут руководители магазинов и представители мэрии Магадана.
Фото: www.soccard.ru

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Магаданская область
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика