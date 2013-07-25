Пенсионерам Колымы дадут карты в руки

МАГАДАН. 25 июля. ВОСТОК-МЕДИА – Магаданские власти планируют наладить систему предоставления скидок на самые необходимые товары неработающим пенсионерам. Как сообщает пресс-служба мэрии, с инициативой внедрения так называемых социальных карт выступил и. о. губернатора Магаданской области Владимир Печёный.

Социальные карты существуют во многих крупных российских городах. Её предъявитель может приобрести продукты питания в больших торговых сетях со значительным дисконтом. Как отметил мэр Магадана Сергей Абрамов, в областном центре для организации этой работы нет никаких препятствий. Градоначальника поддержали руководители торговых сетей, которые уже сейчас готовы предоставлять пенсионерам скидки.

Прежде чем запустить проект, необходимо урегулировать ряд вопросов. Например, как будет выглядеть социальная карта и на какие продукты будут распространяться скидки. Кроме того, торговым предприятиям нужно будет наладить систему учёта продукции, отпущенной с учётом предоставленной скидки. Для решения этих задач будет сформирована рабочая группа, в которую войдут руководители магазинов и представители мэрии Магадана.

Фото: www.soccard.ru