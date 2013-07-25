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Posted 25 июля 2013, 05:33

Published 25 июля 2013, 05:33

Modified 14 декабря 2023, 16:08

Updated 14 декабря 2023, 16:08

Спикер краевого парламента включил в список "Семь чудес Приморья" дальневосточного леопарда

25 июля 2013, 05:33
Приморская тайга – главное достояние края, а леопард - ее жемчужина

ВЛАДИВОСТОК. 25 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Председатель Законодательного Собрания Приморского края Виктор Горчаков, комментируя объявленный в крае конкурс "Семь чудес Приморья", предложил включить в список главных достопримечательностей края дальневосточного леопарда.

«Я считаю, что приморская тайга – главное достояние края, а леопард - её жемчужина, - считает Виктор Горчаков. - Дальневосточный леопард, по мнению учёных, самая редкая кошка на планете. В своё время он жестоко истреблялся. Защитники животных говорят, что леопард уже полностью исчез из южного Сихотэ-Алиня и сохранился лишь на юго-западе края. Идёт вырубка лесов, ведётся реконструкция и прокладка дорог. В дикой природе осталось меньше пятидесяти зверей!»

Не больше десятка леопардов зафиксировано в приграничных районах Китая, но, возможно, это те же самые леопарды, мигрирующие вслед за копытными. В Корее последние особи были выявлены в 80-х годах.

«Депутаты Законодательного собрания поддержали решение о создании охраняемой территории, где сконцентрирована популяция дальневосточного леопарда. В апреле 2012 года в Хасанском районе начал действовать национальный парк "Земля леопарда", - напомнил Виктор Горчаков. - Кроме того, в краевой бюджет заложены средства на строительство закрытым способом (наиболее щадящим) тоннеля в районе автострады на Нарвинском перевале. Это единственное место, где шоссе пересекает заказник. Это позволит защитить ареал обитания уникальной кошки. Исследования показали, что в "стране леопардов" избегать строительства дорог необязательно. Можно проходить горные хребты тоннелями. Верю, что совместные усилия помогут сохранить дальневосточного леопарда и тем прославить Приморский край».

Фото: WCS

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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