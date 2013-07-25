Спикер краевого парламента включил в список "Семь чудес Приморья" дальневосточного леопарда

«Депутаты Законодательного собрания поддержали решение о создании охраняемой территории, где сконцентрирована популяция дальневосточного леопарда. В апреле 2012 года в Хасанском районе начал действовать национальный парк "Земля леопарда", - напомнил Виктор Горчаков. - Кроме того, в краевой бюджет заложены средства на строительство закрытым способом (наиболее щадящим) тоннеля в районе автострады на Нарвинском перевале. Это единственное место, где шоссе пересекает заказник. Это позволит защитить ареал обитания уникальной кошки. Исследования показали, что в "стране леопардов" избегать строительства дорог необязательно. Можно проходить горные хребты тоннелями. Верю, что совместные усилия помогут сохранить дальневосточного леопарда и тем прославить Приморский край».