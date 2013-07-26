Японские бизнесмены вложатся в развитие энергетики на Сахалине

ХАБАРОВСК. 26 июля. ВОСТОК-МЕДИА – Подумать об организации производства электроэнергии на острове Сахалин и поставок её в Японию: такое предложение сделал полпред Виктор Ишаев на встрече с делегацией компании «Мицуи буссан» во главе с представительным директором, первым вице-президентом компании Сэйити Танакой. Этот разговор состоялся в Москве, сообщает пресс-служба полпредства. Речь шла также о перспективах перехода от сотрудничества в ресурсном и энергетическом секторах к сотрудничеству в других отраслях экономики. Что касается предложения главы Минвостокразвития, то в свете наметившегося отказа страны от ядерной энергии и трудностей в энергообеспечени и оно приобретает новую актуальность, отметили японские гости.