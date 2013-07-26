Японские бизнесмены вложатся в развитие энергетики на Сахалине

Posted 26 июля 2013, 00:07
Published 26 июля 2013, 00:07
Modified 17 сентября 2022, 13:02
Updated 17 сентября 2022, 13:02
ХАБАРОВСК. 26 июля. ВОСТОК-МЕДИА – Подумать об организации производства электроэнергии на острове Сахалин и поставок её в Японию: такое предложение сделал полпред Виктор Ишаев на встрече с делегацией компании «Мицуи буссан» во главе с представительным директором, первым вице-президентом компании Сэйити Танакой. Этот разговор состоялся в Москве, сообщает пресс-служба полпредства. Речь шла также о перспективах перехода от сотрудничества в ресурсном и энергетическом секторах к сотрудничеству в других отраслях экономики. Что касается предложения главы Минвостокразвития, то в свете наметившегося отказа страны от ядерной энергии и трудностей в энергообеспечени
Сэйити Танака рассказал о работе компании «Мицуи буссан» в России. Он напомнил, что компания с 1986 года принимает участие в проекте «Сахалин-2», а за последние два года заключила 10 инвестиционных сделок в России и по этому показателю опережает другие японские компании, работающие в России. Что касается Дальнего Востока, то последним достижением компании является организация во Владивостоке совместно с компанией «Соллерс» сборки автомобилей «Тойота Лэнд-Крузер Прадо».
Между тем рабочая поездка полпреда в столицу продолжается. Сегодня Виктор Ишаев примет участие в совещании, на котором речь пойдёт о реконструкции и модернизации Транссибирской железнодорожной магистрали. Совещание проведёт президент Российской Федерации Владимир Путин.
Ранее Виктор Ишаев заявил, что дальнейшее развитие Дальнего Востока невозможно без развития транспортной инфраструктуры. «Доставка природных ресурсов к портам Тихого океана, увеличение контейнерных перевозок, развитие межрегиональных связей требуют от нас осуществления проектов по реконструкции Транссиба, развитию и модернизации Байкало-Амурской магистрали (БАМ-2), соединению Транскорейской железнодорожной магистрали с сетью российских железных дорог, строительству железнодорожной линии Селихин (Хабаровский край) – Ныш (Сахалинская область) с переходом через пролив Невельского. Кроме того, необходима реализация проектов развития железнодорожной сети на острове Сахалин, транспортно-логи
Фото stolica.onego.ru