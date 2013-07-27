Амурский губернатор не удержался от покупок на ярмарке

Posted 27 июля 2013, 06:21
Published 27 июля 2013, 06:21
Modified 17 сентября 2022, 13:02
Updated 17 сентября 2022, 13:02
БЛАГОВЕЩЕНСК. 27 июля. ВОСТОК-МЕДИА — Сегодня на центральной площади Благовещенска вновь расположились торговые ряды с продукцией товаропроизводителей из 13 районов Приамурья. Ярмарку выходного дня посетил губернатор Амурской области Олег Кожемяко. Он обошел все торговые палатки и не удержался от покупок.
«Ярмарка дает горожанам возможность увидеть, чем живет село, а сельчанам – получить доступ на городской рынок, представить свою продукцию напрямую, а не через посредников, – поделился своим мнением с журналистами Олег Кожемяко. – В конце сезона мы обязательно подведем итоги сельскохозяйственных субботних ярмарок. Те, кто наиболее успешно вел торговлю, представлял свой продукт – от оформления павильона до создания тематических выставок, мы вручим серьезные призы. Причем получат их как хозяйства, так и отличившиеся районы. Скорее всего, это будет сельскохозяйственная техника».
Пик ярмарок придется на август-сентябрь, и жители областного центра, не имеющие дач и огородов, смогут сделать полноценные запасы на зиму, закупить картофель, засолить овощи, замариновать грибы.
На ярмарке уже представлены мед, речная и озерная свежая рыба, мясо и колбасная продукция. Возле торговой палатки Константиновского района губернатора угощали хлебом-солью и молочным поросенком. А в лавке с перепелиными яйцами Олег Кожемяко купил десяток яиц и поговорил о содержании перепелов. У продавцов воды «Малиновская», которую производят в детском доме-интернате, Олег Кожемяко поинтересовался, насколько успешно идет реализация, появились ли сетевые закупщики. Узнав, что вода пользуется спросом, уточнил, достаточны ли ее запасы.
Не оставил глава региона без внимания и районные творческие коллективы, отметив, что живое исполнение никогда не сравнится с фонограммой.
Сельскохозяйственные ярмарки выходного дня в Благовещенске проводятся с 2011 года, и количество участников неуклонно растет, отмечают в пресс-службе областного правительства.