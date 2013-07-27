Амурский губернатор не удержался от покупок на ярмарке

«Ярмарка дает горожанам возможность увидеть, чем живет село, а сельчанам – получить доступ на городской рынок, представить свою продукцию напрямую, а не через посредников, – поделился своим мнением с журналистами Олег Кожемяко. – В конце сезона мы обязательно подведем итоги сельскохозяйственных субботних ярмарок. Те, кто наиболее успешно вел торговлю, представлял свой продукт – от оформления павильона до создания тематических выставок, мы вручим серьезные призы. Причем получат их как хозяйства, так и отличившиеся районы. Скорее всего, это будет сельскохозяйственная техника».