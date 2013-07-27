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Posted 27 июля 2013, 07:09

Published 27 июля 2013, 07:09

Modified 14 декабря 2023, 16:04

Updated 14 декабря 2023, 16:04

На мэра приморского города совершено покушение

27 июля 2013, 07:09
Александр Бартенев с огнестрельным ранением спины находится в реанимации. Возбуждено уголовное дело.

ВЛАДИВОСТОК. 27 июля. ВОСТОК-МЕДИА – Проснувшись в День города, жители Феодосии узнали, что ночью неизвестный стрелял в мэра Александра Бартенева.

Согласно официальному сообщению пресс-службы крымской милиции, в 2 часа 10 минут в городскую дежурную часть поступило сообщение от врача Феодосийского горбольницы о том, что к ним доставлен мэр Александр Бартенев с огнестрельным ранением спины.

«На место происшествия немедленно выехали руководители крымской милиции, следственно-оперативная группа, мобильная экспертно-криминалистическая лаборатория, поднятый по тревоге личный состав Феодосийского городского отдела милиции. Правоохранителями было установлено, что выстрел в спину потерпевшему был нанесен в подъезде его дома из обреза одноствольного ружья», — говорится в сообщении.

По факту нападения на Александра Бартенева возбуждено уголовное производство по признакам составов преступлений, предусмотренных ч.4 ст.187 (разбой), ч.2 ст.15 ч.2 ст.115 уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство). Санкции по данным статьям предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД Украины в Крыму пишет ipc-feodosia.org.

В настоящий момент ведётся следствие. Пострадавший Бартенев был прооперирован и доставлен санавиацией в больницу Симферополя.

Фото: ipc-feodosia.org

#Денис Объедкин#Новости
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