На мэра приморского города совершено покушение

По факту нападения на Александра Бартенева возбуждено уголовное производство по признакам составов преступлений, предусмотренных ч.4 ст.187 (разбой), ч.2 ст.15 ч.2 ст.115 уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство). Санкции по данным статьям предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД Украины в Крыму пишет ipc-feodosia.org.