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Posted 27 июля 2013, 23:00

Published 27 июля 2013, 23:00

Modified 14 декабря 2023, 16:05

Updated 14 декабря 2023, 16:05

Китайцы обнаружили редчайшую кошку планеты

27 июля 2013, 23:00
Возможно, это – леопард из российского Приморья, который пересек границу

ХАБАРОВСК. 28 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Представители китайского отделения Всемирного фонда дикой природы (WWF) заявляют об обнаружении на территории пограничных с российским Дальнем Востоком районах редчайшего хищника - леопарда. Доказать это удалось после того, как инфракрасные камеры, установленные в лесах уезда Дунин (东宁县) провинции Хэйлунцзян впервые сняли взрослого самца дальневосточного леопарда. Об этом собственному корреспонденту китайского агентства «Синьхуа» в Чанчуне сообщил руководитель канцелярии по проектам в Северо-Восточном Китае WWF Ши Цзиньхуа.

Теперь доказано, что уезд Дуннин является местом обитания дальневосточных леопардов. До этого китайские научные сотрудники трижды (в августе и сентябре 2011 года и в 2012 году) обнаруживали следы дальневосточных леопардов в районе гор Чанбайшань в уезде Ванцин на востоке провинции Цзилинь, соседней с Хэйлунцзяном. Ранее считалось, что эта редчайшая на планете кошка сохранилась только на территории российского Приморья. Этой зимой была предпринята попытка посчитать, сколько дальневосточных леопардов осталось в дикой природе. Скорее всего, пятнистых кошек по лесам Приморья и соседних с ним территорий Китая, а, возможно, и Северной Кореи осталось не более 34. Хотя по информации Первого канала, численность леопардов может быть и несколько выше – до 50 особей.

Заместитель руководителя Центра животных семейства кошачьих Государственного управления лесного хозяйства Цзян Гуаншунь сказал, что неоднократное появление маньчжурских тигров и дальневосточных леопардов говорит о расширении географии их обитания. Он призвал Китай и Россию усилить сотрудничество в области охраны маньчжурских тигров и дальневосточных леопардов, что требует обсуждения деталей сотрудничества и реализации заключенных соглашений.

В провинции Цзилинь завершена разработка программы охраны маньчжурских тигров и дальневосточных леопардов в районе гор Чанбайшань. Планируется вложить 490 млн юаней в реализацию проекта защиты и восстановления территории обитания этих животных общей площадью 1,2 миллионов гектаров, установить на китайско-российской и китайско-северокорейской границе, а также на стыке провинций Цзилинь и Хэйлунцзян коридоры миграции маньчжурских тигров, общая площадь которых достигнет 100 тысяч гектаров.

WWF усилит сотрудничество с провинциями Цзилинь и Хэйлунцзян в области мониторинга и борьбы с браконьерством, будет оказывать содействие китайско-российскому трансграничному сотрудничеству по защите указанных видов животных, сказал Ши Цзиньхуа.

Фото камерой наблюдения, установленной в лесах Дуннина

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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