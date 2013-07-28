Китайцы обнаружили редчайшую кошку планеты

Теперь доказано, что уезд Дуннин является местом обитания дальневосточных леопардов. До этого китайские научные сотрудники трижды (в августе и сентябре 2011 года и в 2012 году) обнаруживали следы дальневосточных леопардов в районе гор Чанбайшань в уезде Ванцин на востоке провинции Цзилинь, соседней с Хэйлунцзяном. Ранее считалось, что эта редчайшая на планете кошка сохранилась только на территории российского Приморья. Этой зимой была предпринята попытка посчитать, сколько дальневосточных леопардов осталось в дикой природе. Скорее всего, пятнистых кошек по лесам Приморья и соседних с ним территорий Китая, а, возможно, и Северной Кореи осталось не более 34. Хотя по информации Первого канала, численность леопардов может быть и несколько выше – до 50 особей.