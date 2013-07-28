В глубинах Тихого океана нашли редкое оружие

Posted 27 июля 2013, 23:05
Published 27 июля 2013, 23:05
Modified 14 декабря 2023, 16:04
Updated 14 декабря 2023, 16:04
ВЛАДИВОСТОК. 28 июля. ВОСТОК-МЕДИА - В США дельфины, состоящие на службе у ВМС, обнаружили редкое оружие в водах Тихого океана. Во время тренировки по поиску подводных мин животные нашли уникальную торпеду позапрошлого столетия. Событие произошло неподалеку от калифорнийского городка Коронадо, пишет The Los Angeles Times.
По наводке животных армейцы вытащили на сушу так называемую "торпеду Хоуэлла", которая была разработана в 1870 году. В свое время она стала технологическим прорывом. Именно с ее появлением началось активное развитие данного вида оружия, сообщают «Вести».
По информации издания, всего было произведено около 50 подобных торпед. Снаряд, названный в честь адмирала-изобретателя, обладает дальностью поражения 400-700 метров и развивает скорость до 25 узлов. Его боеголовка заполнена 45 килограммами пороха. О том, представляла ли торпеда опасность для судов, не сообщается.
Военные отметили, что дельфины справились со своей задачей очень хорошо. По их словам, эти млекопитающие способны засекать подобные объекты лучше, чем технологии стоимостью несколько миллионов долларов.
Еще во время войны в Вьетнаме "морские котики" использовали дельфинов в качестве охранников своего флота. Их услуги также приносили большую пользу во время других конфликтов. В своих операциях ВМС использует и других животных, например, касаток и морских львов.