Наркоситуация неизменно на высоком уровне

Posted 29 июля 2013, 03:34
Published 29 июля 2013, 03:34
Modified 17 сентября 2022, 13:02
Updated 17 сентября 2022, 13:02
ХАБАРОВСК. 29 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Наркоситуация на Дальнем Востоке характеризуется стабильно высокими уровнями наркопреступности и наркозаболеваемости, которые превышают среднероссийские показатели. Такие выводы прозвучали сегодня на оперативном совещании управления аппарата Государственного антинаркотического комитета по ДФО, сообщила пресс-служба ведомства.
Подводя итоги работы в первом полугодии текущего года, представители управления отметили, что, по данным медицинской статистики, Дальневосточный федеральный округ остаётся менее благополучным в отношении распространённости наркомании среди населения. В наркологических учреждениях в округе на учёте состоит более 33 тысяч потребителей наркотиков, что составляет 527,4 человека в расчёте на 100 тыс. населения и превышает среднероссийский показатель (370,8) на 42,5%. Общее число потребителей наркотиков в ДФО увеличилось на 3,7% (Россия: 0,06%).
Наиболее высокое значение данного показателя отмечено в Сахалинской области – 1 150,1 (+4,8%), Приморском крае – 698,9 (+6,7%) и Камчатском крае – 603,8 (+9,8%).
Из общего числа лиц, состоящих на наркологическом учёте, — более 17,5 тысячи лиц с диагнозом «наркомания» (53,3%) и более 15 тысяч лиц с диагнозом «потребление наркотических средств с вредными последствиями» (46,7%). При этом в южных регионах округа преобладают лица, больные «наркоманией», в северных — с диагнозом «потребление наркотических средств с вредными последствиями».
В первом полугодии 2013 года правоохранительными органами в Дальневосточном регионе зарегистрировано более 6 тысяч преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, что на 8,7% превышает уровень аналогичного периода прошлого года. Почти две трети из этого числа — тяжкие и особо тяжкие преступления.
Наибольший прирост числа зарегистрированных наркопреступлений зафиксирован в Магаданской (+23,3%) и Сахалинской (+18,1%) областях. В Приморском и Хабаровском краях прирост составил +14,9%, в Республике Саха (Якутия) – 10,4%.
Снижение зарегистрированной наркопреступности отмечено в Чукотском АО (-43,8%), Еврейской АО (-38,1%), Камчатском крае (-14,4%). В Амурской области число выявленных наркопреступлений осталось на уровне аналогичного периода прошлого года (+0,1%).
К уголовной ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков в Дальневосточном федеральном округе привлечено более 3,3 тысячи человек (+6,7%, Россия: -1,5%), из которых 98,6% является гражданами Российской Федерации. Из числа иностранных граждан к уголовной ответственности привлечены 16 граждан Азербайджана, по 4 гражданина Таджикистана и Узбекистана, 2 – Грузии, а также 12 лиц без гражданства.
В январе-июне 2013 года всеми правоохранительными органами округа из незаконного оборота изъято 1 278,9 килограмма наркотических средств, в том числе 1 227,8 килограмма наркотиков каннабисной группы.
Наряду с изъятием из незаконного оборота уже запрещённых веществ в округе продолжают изыматься психоактивные вещества, которые не входят в список веществ, подлежащих контролю в Российской Федерации, однако по своему воздействию на организм человека сходны с наркотическими средствами.
В отчётном периоде осуществлено 240 изъятий новых видов психоактивных веществ общим весом более 6,7 килограмма. Наибольшее количество фактов изъятий новых видов психоактивных веществ осуществлено в Республике Саха (Якутия) (117 изъятий общим весом 490 г) и Камчатском крае (41 изъятие общим весом 2,6 кг).
Основные каналы поставок на территорию ДФО — западные регионы Российской Федерации, города Москва и Санкт-Петербург, а также Китайская Народная Республика. В основном данные вещества реализуются через сеть Интернет и доставляются посредством почтовой связи.
Фото: УА ГАК России по ДФО