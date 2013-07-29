Наркоситуация неизменно на высоком уровне

Подводя итоги работы в первом полугодии текущего года, представители управления отметили, что, по данным медицинской статистики, Дальневосточный федеральный округ остаётся менее благополучным в отношении распространённости наркомании среди населения. В наркологических учреждениях в округе на учёте состоит более 33 тысяч потребителей наркотиков, что составляет 527,4 человека в расчёте на 100 тыс. населения и превышает среднероссийский показатель (370,8) на 42,5%. Общее число потребителей наркотиков в ДФО увеличилось на 3,7% (Россия: 0,06%).