Вечер во Владивостоке начнется с "Синего бархата"

В связи с болезнью отца Джеффри Бомон был вынужден на время оставить столичный колледж и вернуться в родной городок, где ему пришлось пережить целый ряд загадочных и страшных событий. Всё началось с того, что неподалеку от дома он нашёл человеческое ухо, которое сдал в полицию инспектору Уильямсу...