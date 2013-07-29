Вечер во Владивостоке начнется с "Синего бархата"

Posted 29 июля 2013, 03:05
Published 29 июля 2013, 03:05
Modified 17 сентября 2022, 13:02
Updated 17 сентября 2022, 13:02
ВЛАДИВОСТОК. 29 июля. ВОСТОК-МЕДИА – Сегодня кинотеатр «Уссури» в серии «Культовые американские режиссёры» представит фильм-триллер Дэвида Линча «Синий бархат» (1986 г.).
В связи с болезнью отца Джеффри Бомон был вынужден на время оставить столичный колледж и вернуться в родной городок, где ему пришлось пережить целый ряд загадочных и страшных событий. Всё началось с того, что неподалеку от дома он нашёл человеческое ухо, которое сдал в полицию инспектору Уильямсу...
В ролях: Изабелла Росселлини, Кайл МакЛоклен, Денис Хоппер, Лора Дерн.
Как сообщают организаторы, фильм был удостоен 17 наград и 11 номинаций на различных международных кинофестивалях. Начало в 19.00. Фильм предназначен для зрителей старше 18 лет.