Известный музыкант умер во время выступления

The Deviants выпустили три альбома, последний из которых вышел в 1969 году, после чего группа распалась. Воссоединился коллектив Фаррена только в 1984 году. За это время музыкант успел поиграть в группе Pink Fairies, выпустить ряд сольных альбомов, а также сделать себе имя в литературе и журналистике. Фаррен написал более 20 книг, среди которых были как художественные произведения, так и автобиографические. Несколько работ британца посвящены Элвису Пресли. Последний альбом The Deviants вышел в 2002 году.