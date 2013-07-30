Известный музыкант умер во время выступления

Posted 29 июля 2013, 22:37
Published 29 июля 2013, 22:37
Modified 17 сентября 2022, 13:02
Updated 17 сентября 2022, 13:02
ВЛАДИВОСТОК. 30 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Легендарный британский писатель, журналист и музыкант Мик Фаррен скончался в Лондоне во время своего концерта.
Фаррен был известен как основатель знаковой психоделик-рок-группы The Deviants, первый альбом которой вышел в 1968 году. Команда в новом составе продолжала функционировать до последнего дня жизни вокалиста, сообщает информационный канал «Вести» со ссылкой на «VVN Music».
Группа, которую возглавлял Мик Фаррен, 27 июля выступала на лондонском фестивале Atomic Sunshine. Внезапно музыканту стало плохо, и он потерял сознание. Врачи, прибывшие на место трагедии, констатировали смерть Фаррена. По предварительным данным, у него случился сердечный приступ. Музыканту было 69 лет.
Мик Фаррен родился 3 сентября 1943 года в британском городе Челтенхэм. В 1967 году он создал группу The Deviants, исполнявшую музыку в диапазоне от гаражного рока до психоделии. Коллектив вошел в историю как один из ярких представителей британской андерграундной сцены.
The Deviants выпустили три альбома, последний из которых вышел в 1969 году, после чего группа распалась. Воссоединился коллектив Фаррена только в 1984 году. За это время музыкант успел поиграть в группе Pink Fairies, выпустить ряд сольных альбомов, а также сделать себе имя в литературе и журналистике. Фаррен написал более 20 книг, среди которых были как художественные произведения, так и автобиографические. Несколько работ британца посвящены Элвису Пресли. Последний альбом The Deviants вышел в 2002 году.