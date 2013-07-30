Кто из приморских бюджетников самый богатый?

Posted 29 июля 2013, 23:57
Published 29 июля 2013, 23:57
Modified 17 сентября 2022, 13:02
Updated 17 сентября 2022, 13:02
ВЛАДИВОСТОК. 30 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Для реализации «майских» указов президента РФ в части повышения оплаты труда работников бюджетной сферы в Приморье утверждены «дорожные карты» повышения качества услуг в отраслях бюджетной сферы.
В них предусмотрены параметры поэтапного повышения средней заработной платы работников учреждений социального обслуживания, здравоохранения, образования и науки, культуры с 2013 по 2018 годы.
Как сообщили в департаменте труда и социального развития Приморского края, за 6 месяцев 2013 года средняя заработная плата увеличилась во всех бюджетных отраслях.
Так, у педагогических работников учреждений общего образования средняя зарплата составляет 29 334 рубля (прирост к 2012 году составил 23 процента). Целевой показатель на 2013 год – 30 580 рублей.
У педагогических работников дошкольных образовательных учреждений средняя заработная плата составляет 23 185 рублей, прирост к 2012 году - 53,5 процента. Целевой показатель 2013 года – 23 935 рублей.
Зарплата врачей составляет 38 600 рублей. Прирост к 2012 году – 13,5 процента, целевой показатель 2013 года – 40 840 рублей.
У среднего медицинского персонала средняя заработная плата составляет 22 654 рубля, что на 12 процентов выше, чем в 2012 году. Целевой показатель уровня заработной платы за 2013 год – 24 277 рублей.
У младшего медицинского персонала средняя заработная плата – 12 800 рублей, прирост к 2012 году – 18 процентов. Целевой показатель 2013 года – 13 005 рублей.
Средняя заработная плата работников учреждений культуры – 15 229 рублей, это на 21 процент выше прошлого года. Целевой показатель 2013 года – 17 181 рубль.
У социальных работников учреждений социального обслуживания средняя заработная плата – 13376 рублей. Это на 34 процента выше 2012 года. Целевой показатель за 2013 год – 14 526 рублей, сообщает пресс-служба краевой администрации.