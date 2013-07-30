Проект БАМ-2 даст около полумиллиона новых рабочих мест

Posted 29 июля 2013, 22:42
Published 29 июля 2013, 22:42
Modified 17 сентября 2022, 13:02
Updated 17 сентября 2022, 13:02
ХАБАРОВСК. 30 июля. ВОСТОК-МЕДИА — Благодаря реализации проекта БАМ-2 на Дальнем Востоке появится около 500 тысяч новых высококвалифицир
В ходе совещания президент России поручил правительству подготовить подробный план-график дальнейших шагов по проекту модернизации Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей. «По сути дела реконструкция БАМа уже начата. Благодаря открытию Кузнецовского тоннеля его пропускная способность увеличилась до 18 миллионов тонн в год. По нашим подсчетам до 15-18 годов БАМ должен пропускать до 50 миллионов тонн грузов ежегодно, так как начнут работать месторождения меди, угля в Южной Якутии, в Амурской области, растет потребность в этих грузах в странах АТР, развиваются порты», - отметил полпред.
По его словам, развитие железнодорожной магистрали даст эффект для развития других отраслей экономики региона. Сама реконструкция БАМа потянет за собой строительство еще одного железнодорожного тоннеля, электрификацию дороги, строительство второго пути, начнут работать предприятия машиностроения. Благодаря развитию железной дороги, увеличению ее пропускной способности, будут развиваться месторождения в регионе. Все это позволит нам создать около 200 тысяч новых высококвалифицир
«Федеральный бюджет получит дополнительных доходов около 700 миллиардов рублей. Будет значительный прирост в валовом продукте, а суммарный ВРП на Дальнем Востоке вырастет практически на 25%. Увеличение грузоперевозок по БАМу станет основой для привлечения на Дальний Восток квалифицированны
Полпред также подчеркнул, что сегодня уже не идет речь, быть или не быть второй очереди Байкало-Амурской магистрали (так называемому проекту «БАМ-2»). По его словам, сегодня стоит вопрос, из каких источников финансировать эту реконструкцию.«На совещании у президента мы не говорили о том, нужно или нет реконструировать БАМ, мы говорили о механизмах финансирования. На реконструкцию БАМа до 2018 года необходимо 562 миллиарда рублей. Железная дорога по своим программам выделит 302,3 миллиарда, бюджет вложит 262 миллиарда рублей. В том числе какие-то деньги пойдут путем заимствования у фонда национального благосостояния. Это будут возвратные средства с учетом инфляции и операционных услуг, то есть деньги будут даны по 7-7,5%. Суммарно мы вернем государству столько, сколько взяли. Активно обсуждается также вопрос выпуска акций, вопрос смешанного финансирования. Все структуры работают сегодня над созданием механизма привлечения средств для реконструкции Байкало-Амурской магистрали», — заключил В.Ишаев.
Фото baikal-daily.ru