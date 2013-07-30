Проект БАМ-2 даст около полумиллиона новых рабочих мест

Полпред также подчеркнул, что сегодня уже не идет речь, быть или не быть второй очереди Байкало-Амурской магистрали (так называемому проекту «БАМ-2»). По его словам, сегодня стоит вопрос, из каких источников финансировать эту реконструкцию.«На совещании у президента мы не говорили о том, нужно или нет реконструировать БАМ, мы говорили о механизмах финансирования. На реконструкцию БАМа до 2018 года необходимо 562 миллиарда рублей. Железная дорога по своим программам выделит 302,3 миллиарда, бюджет вложит 262 миллиарда рублей. В том числе какие-то деньги пойдут путем заимствования у фонда национального благосостояния. Это будут возвратные средства с учетом инфляции и операционных услуг, то есть деньги будут даны по 7-7,5%. Суммарно мы вернем государству столько, сколько взяли. Активно обсуждается также вопрос выпуска акций, вопрос смешанного финансирования. Все структуры работают сегодня над созданием механизма привлечения средств для реконструкции Байкало-Амурской магистрали», — заключил В.Ишаев.