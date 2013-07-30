Специалисты центра контроля в сфере ЖКХ проведут встречу с хабаровчанами

Центр общественного контроля за сферой услуг ЖКХ открылся в Хабаровске в начале июня по поручению врио губернатора края Вячеслава Шпорта. Его задача — помощь населению в решении спорных вопросов, оформление обращений и жалоб, консультирование. Специалисты центра регулярно ведут приём посетителей, в случае необходимости готовы отстаивать интересы граждан перед управляющими компаниями, а также в различных государственных инстанциях.