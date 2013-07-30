Специалисты центра контроля в сфере ЖКХ проведут встречу с хабаровчанами

Posted 30 июля 2013, 00:50
Published 30 июля 2013, 00:50
Modified 17 сентября 2022, 13:02
Updated 17 сентября 2022, 13:02
ХАБАРОВСК. 30 июля. ВОСТОК-МЕДИА — Руководители регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ совместно с представителями краевого министерства ЖКХ и главного контрольного управления правительства края ответят на интересующие вопросы горожан. Как сообщает пресс-центр правительства региона, встреча состоится 2 августа с 11.30 до 13.00 на жилмассиве по адресу: ул. Фрунзе, 101 (дворовая территория).
Специалисты центра разъяснят порядок обращения граждан по вопросам защиты их прав и законных интересов, проведут консультации по интересующим вопросам, примут жалобы от населения. Задать интересующие вопросы о порядке проведения встречи можно по телефону 8929 412 0203.
Центр общественного контроля за сферой услуг ЖКХ открылся в Хабаровске в начале июня по поручению врио губернатора края Вячеслава Шпорта. Его задача — помощь населению в решении спорных вопросов, оформление обращений и жалоб, консультирование. Специалисты центра регулярно ведут приём посетителей, в случае необходимости готовы отстаивать интересы граждан перед управляющими компаниями, а также в различных государственных инстанциях.
Фото adzinstva.by