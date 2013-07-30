В Приморье Пенсионный фонд проводит сегодня "горячую линию"

ВЛАДИВОСТОК. 30 июля. ВОСТОК-МЕДИА- Сегодня,30 июля, в Отделении Пенсионного фонда РФ по Приморскому краю, а также во всех территориальных органах ПФР края проходит общекраевая «горячая линия» связи с населением по теме: «Формирование пенсионных накоплений, новая пенсионная формула и принципы работы пенсионного калькулятора».