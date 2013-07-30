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Posted 29 июля 2013, 22:24

Published 29 июля 2013, 22:24

Modified 15 декабря 2023, 06:45

Updated 15 декабря 2023, 06:45

В Приморье Пенсионный фонд проводит сегодня "горячую линию"

29 июля 2013, 22:24
По всем вопросам проконсультируют специалисты

ВЛАДИВОСТОК. 30 июля. ВОСТОК-МЕДИА- Сегодня,30 июля, в Отделении Пенсионного фонда РФ по Приморскому краю, а также во всех территориальных органах ПФР края проходит общекраевая «горячая линия» связи с населением по теме: «Формирование пенсионных накоплений, новая пенсионная формула и принципы работы пенсионного калькулятора».

По телефону (423) 249-86-00 с 10 до 13 часов можно получить консультацию специалистов Пенсионного фонда по вопросам пенсионных накоплений, выбора тарифа страхового взноса на формирование накопительной части пенсии, а также о «пенсионном калькуляторе».

Справочные номера телефонов территориальных органов ПФР края размещены на сайте по адресу: www.pfrf.ru/ot_primor/cont_up/.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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