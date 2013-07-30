Владимир Печеный проверил стройплощадки в колымской глубинке

Posted 29 июля 2013, 22:31
Published 29 июля 2013, 22:31
Modified 17 сентября 2022, 13:02
Updated 17 сентября 2022, 13:02
МАГАДАН. 30 июля. ВОСТОК-МЕДИА - В Ягоднинском и Сусуманском районах в конце года сократится очередь на получения жилья. Как сообщает пресс-служба администрации региона, в поселке Ягодное в конце декабря в эксплуатацию сдадут дом по ул. Металлистов. Сейчас там активно ведется реконструкция и, по словам подрядчика, компании «Магаданстальизделия» - работы будут выполнены в установленные контрактом сроки. Предприятие проводит необходимую перепланировку, оборудует отдельные одно и двухкомнатные квартиры, меняет окна, ремонтирует сети. Работы ведутся в рамках областной целевой программы сейсмоусиления. В этот дом планируется переселить граждан из ветхого и аварийного жилья, предоставить его очередникам, работникам бюджетной сферы, в том числе и молодым специалистам. К новому году 32 ягоднинские семьи должны стать новоселами.
Новоселы будут и в Сусумане - там строится 16-ти квартирный жилой дом. Подрядчик – компания «Магком». Дом также должны ввести в эксплуатацию в декабре этого года, средства на его возведение выделены из областного бюджета по программе содействия муниципальным образованиям в переселении граждан из аварийного жилищного фонда. Но пока работы на этом объекте ведутся не очень активно, как и на строительной площадке будущего физкультурно - оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом. Там подрядчик вносит изменения в проектную документацию, поэтому основные строительные работы еще не начались.
Не начаты работы пока и на площадке будущего детского сада в поселке Ягодное. Омское научно-производственное объединение «Атлант», выигравшее аукцион на строительство, к работам должно приступить осенью этого года. Предварительно отведен земельный участок под здания, проведены инженерно-геодезические работы, разработана проектная документация, которая находится на госэкспертизе. После её утверждения, строители готовы приступить к работам.
Кроме того, в этом году планируется расселить жителей 12-квартирного дома в поселке Бурхала. На эти цели муниципальному образованию выделена дотация. Расселение позволит оптимизировать расходы на содержание тепловых сетей в поселке.
В планах районной администрации также строительство быстровозводимых двухэтажных домов для переселения жителей поселка Сенокосный, реконструкция дома по ул. Школьной в поселке Ягодное.
Побывав на строительных площадках, исполняющий обязанности губернатора Владимир Печеный отметил, что непозволительно подрядчикам не выполнять условия контракта. «Мы ежегодно увеличиваем финансирование на строительные работы с тем, чтобы как можно быстрее решить в регионе вопрос с переселением людей из ветхого и аварийного жилья. И если компания участвует в аукционе на строительство или реконструкцию, значит, она уверена в своих возможностях, и обязана выполнять контракт. А тех, кто его не выполняет, будем привлекать по закону к ответственности. Колымчане должны жить в комфортных условиях, и решение этого вопроса я считаю одной из важнейших задач властей всех уровней»,- сказал глава территории.
Фото: пресс-служба администрации Магаданской области