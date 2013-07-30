Владимир Печеный проверил стройплощадки в колымской глубинке

Не начаты работы пока и на площадке будущего детского сада в поселке Ягодное. Омское научно-производственное объединение «Атлант», выигравшее аукцион на строительство, к работам должно приступить осенью этого года. Предварительно отведен земельный участок под здания, проведены инженерно-геодезические работы, разработана проектная документация, которая находится на госэкспертизе. После её утверждения, строители готовы приступить к работам.

Кроме того, в этом году планируется расселить жителей 12-квартирного дома в поселке Бурхала. На эти цели муниципальному образованию выделена дотация. Расселение позволит оптимизировать расходы на содержание тепловых сетей в поселке.

В планах районной администрации также строительство быстровозводимых двухэтажных домов для переселения жителей поселка Сенокосный, реконструкция дома по ул. Школьной в поселке Ягодное.

Побывав на строительных площадках, исполняющий обязанности губернатора Владимир Печеный отметил, что непозволительно подрядчикам не выполнять условия контракта. «Мы ежегодно увеличиваем финансирование на строительные работы с тем, чтобы как можно быстрее решить в регионе вопрос с переселением людей из ветхого и аварийного жилья. И если компания участвует в аукционе на строительство или реконструкцию, значит, она уверена в своих возможностях, и обязана выполнять контракт. А тех, кто его не выполняет, будем привлекать по закону к ответственности. Колымчане должны жить в комфортных условиях, и решение этого вопроса я считаю одной из важнейших задач властей всех уровней»,- сказал глава территории.

Фото: пресс-служба администрации Магаданской области