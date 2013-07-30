Во Владивостоке задержали похитителей человека

Posted 29 июля 2013, 22:39
Published 29 июля 2013, 22:39
Modified 17 сентября 2022, 13:02
Updated 17 сентября 2022, 13:02
ВЛАДИВОСТОК. 30 июля. ВОСТОК-МЕДИА– Во Владивостоке злоумышленники избили жителя Артема, после чего посадили его в автомашину и увезли в неизвестном направлении.
В течение суток нападавшие удерживали похищенного мужчину в частном доме, где проживают, при этом звонили его брату и требовали 5 тысяч долларов. В случае невыполнения требований они угрожали причинить телесные повреждения заложнику.
В ходе совместно проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска УМВД края и УФСБ в доме на улице Второй Морской задержали двоих 29-летних жителей Артема. Потерпевший освобожден.
Подозреваемые взяты под стражу. Материалы переданы в следственный комитет для принятия процессуального решения.