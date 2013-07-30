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Posted 29 июля 2013, 22:39

Published 29 июля 2013, 22:39

Modified 17 сентября 2022, 13:02

Updated 17 сентября 2022, 13:02

Во Владивостоке задержали похитителей человека

29 июля 2013, 22:39
Сюжет
Происшествие
За освобождение заложника преступники требовали 5 тысяч долларов

ВЛАДИВОСТОК. 30 июля. ВОСТОК-МЕДИА– Во Владивостоке злоумышленники избили жителя Артема, после чего посадили его в автомашину и увезли в неизвестном направлении.

В течение суток нападавшие удерживали похищенного мужчину в частном доме, где проживают, при этом звонили его брату и требовали 5 тысяч долларов. В случае невыполнения требований они угрожали причинить телесные повреждения заложнику.

В ходе совместно проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска УМВД края и УФСБ в доме на улице Второй Морской задержали двоих 29-летних жителей Артема. Потерпевший освобожден.

Подозреваемые взяты под стражу. Материалы переданы в следственный комитет для принятия процессуального решения.

Фото: www.pk25.ru

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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