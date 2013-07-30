Вузы Хабаровского края начинают составлять рейтинги абитуриентов

Posted 30 июля 2013, 00:09
Published 30 июля 2013, 00:09
Modified 17 сентября 2022, 13:02
Updated 17 сентября 2022, 13:02
ХАБАРОВСК. 30 июля. ВОСТОК-МЕДИА — Сегодня вузы Хабаровского края начали публиковать рейтинги рекомендованных к зачислению абитуриентов и резервные списки. Как сообщает пресс-служба минобрнауки региона, за время приёмной кампании в вузы поступило около 32 тысяч заявлений. Согласно правилам, абитуриенты имели право подавать документы одновременно в пять высших учебных заведений на три специальности в каждый. Самый высокий конкурс зафиксирован в Дальневосточном государственном медицинском университете, Хабаровской государственной академии экономики и права, Дальневосточном государственном гуманитарном университете. Количество бюджетных мест осталось на уровне прошлого года и составило 5 253.
Первая волна зачисления продлится до пятого августа. Право первоочередного поступления имеют льготники, победители олимпиад и поступающие по так называемому целевому набору. После их зачисления конкурс проводится среди остальных претендентов в соответствии с полученной на ЕГЭ суммой баллов. До 4 августа абитуриенты должны подать аттестаты на выбранную специальность. 5 августа будет издан приказ о зачислении лиц, предоставивших оригиналы документов об образовании.
Вторая волна зачисления пройдёт с 5 по 10 августа. Если абитуриенты, значившиеся в первом списке, по какой-либо причине не предоставят оригиналы документов в установленный срок, они выбывают из рейтинга. Их место займут соискатели, значившиеся в резервном списке. 9 августа закончится приём документов от абитуриентов, попавших во вторую волну, 10 августа будет издан приказ о приёме подавших оригиналы. Список зачисленных на платное обучения будет опубликован 20 августа.
Продолжается приёмная кампания и в учреждениях начального и среднего профессионального образования. Приём документов здесь продлится до 25 августа. В лицеях, училищах, колледжах и техникумах края в этом году — 7175 бюджетных мест. Зачисление абитуриентов пройдёт не позднее 29 августа.
Фото ukranews.com