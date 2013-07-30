Вузы Хабаровского края начинают составлять рейтинги абитуриентов

ХАБАРОВСК. 30 июля. ВОСТОК-МЕДИА — Сегодня вузы Хабаровского края начали публиковать рейтинги рекомендованных к зачислению абитуриентов и резервные списки. Как сообщает пресс-служба минобрнауки региона, за время приёмной кампании в вузы поступило около 32 тысяч заявлений. Согласно правилам, абитуриенты имели право подавать документы одновременно в пять высших учебных заведений на три специальности в каждый. Самый высокий конкурс зафиксирован в Дальневосточном государственном медицинском университете, Хабаровской государственной академии экономики и права, Дальневосточном государственном гуманитарном университете. Количество бюджетных мест осталось на уровне прошлого года и составило 5 253.