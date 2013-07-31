Амурский филиал ОАО "ДРСК" организует аварийно-восстановительные работы в Зейском районе

Posted 30 июля 2013, 22:13
Published 30 июля 2013, 22:13
Modified 14 декабря 2023, 16:05
Updated 14 декабря 2023, 16:05
БЛАГОВЕЩЕНСК. 31 июля. ВОСТОК-МЕДИА– «Амурские электрические сети» совместно с МЧС приступили к организации аварийно-восстановительных работ в Зейском районе. Накануне в 6.25 отключилась ВЛ 35 кВ «Овсянка – Чалбачи», бригады сетевых участков Овсянки и Чалбачи осмотрели часть линии с двух сторон, где была возможность проехать по суше. Разлившиеся реки не позволили осмотреть всю трассу высоковольтной линии.
Осмотреть ВЛ – 35 кВ удалось только с вертолета, днем бригады амурского филиала ДРСК облетели затопленную территорию. С воздуха удалось обнаружить повреждение на линии электропередачи. В русле реки Уркан упала опора, с двух сторон оборваны провода. Вторая опора упала около озера Рыжее. Сейчас уточняются объемы повреждения, организуются аварийно-восстановительные работы. Из Шимановска в район ЧС на помощь направлена техника.
К месту повреждения линии электропередачи сейчас возможно добраться только на плавсредствах, уровень воды вдоль трассы ВЛ 1,5 метра - вездеходная техника пройти не сможет, пока не уйдет вода. Бригады «Амурских электрических сетей» будут восстанавливать линию между уцелевшими опорами без использования техники, МЧС обещали помощь по доставке бригад на лодках к месту повреждения.
В настоящее время без электроснабжения остаются 8 сел Зейского района - Чалбачи, Березовка, Умлекан, Рублевка, Юбилейное, Поляковский, Сиан, где проживает порядка 3,5 тысяч человек. ВЛ-35 кВ «Овсянка – Чалбачи» единственная линия электропередачи, поставляющая электроэнергию в эти села.