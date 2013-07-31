Амурский филиал ОАО "ДРСК" организует аварийно-восстановительные работы в Зейском районе

К месту повреждения линии электропередачи сейчас возможно добраться только на плавсредствах, уровень воды вдоль трассы ВЛ 1,5 метра - вездеходная техника пройти не сможет, пока не уйдет вода. Бригады «Амурских электрических сетей» будут восстанавливать линию между уцелевшими опорами без использования техники, МЧС обещали помощь по доставке бригад на лодках к месту повреждения.