Дальневосточный инвестиционный конгресс обсудит эффективность энергетики

Posted 31 июля 2013, 00:54
Published 31 июля 2013, 00:54
Modified 17 сентября 2022, 13:02
Updated 17 сентября 2022, 13:02
ВЛАДИВОСТОК. 31 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Спустя год после саммита АТЭС во Владивостоке пройдёт Дальневосточный инвестиционный конгресс. ДВИК является правопреемником Тихоокеанского экономического конгресса, который проводился в Приморье с 2007 года, но у нового Конгресса есть существенные отличия от предшественника.
Задачи ДВИК - улучшение инвестиционного климата в регионах Дальнего Востока России, обсуждение экономической политики России в АТР, а также реализация приоритетных задач программы «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона». В Приморье приглашен глава Министерства развития Дальнего Востока Виктор Ишаев.
Основной акцент деловой программы Конгресса сделан на рассмотрение опыта и практик привлечения инвестиций в регионы. Тематические секции будут посвящены ключевым отраслям, которые должны обеспечить развитие региона: транспорту, энергетике и кадрам. В частности, один из участников секции, посвященной энергетике, - генеральный директор Агентства по прогнозированию балансов в электроэнергетике Игорь Кожуховский – отметил, что надёжное электроснабжение потребителей по приемлемым тарифам является важным условием привлечения в регион инвесторов. Но сегодня в Приморском крае и на Дальнем Востоке в целом тарифы на электроэнергию остаются высокими. Причин тому несколько: это низкая загрузка действующих электростанций, использование устаревшего оборудования и старых технологий, генерация с использованием низкокачественного угля.
Особенностью дальневосточной энергосистемы остается её низкая эффективность: для ОЭС Востока установленная мощность (9061 МВт) на 66 % превышает максимум нагрузки (5472 МВт в 2012 году), тогда как по ЕЭС России этот показатель составляет 42 %. Поэтому главная задача энергетиков, по мнению г-на Кожуховского, - это модернизация генерирующих мощностей и электрических сетей и повышение экономической эффективности электроэнергетики с использованием возможностей природного газа. Например, таких как внедрение высокоэффективных парогазовых технологий.
Как считает Игорь Кожуховский, в ближайшие годы приоритетным должно стать сооружение таких объектов, как Нижнебурейская ГЭС (320 МВт) в Амурской области, ввод газотурбинных и парогазовых установок на ТЭЦ Восточной нефтехимической компании (681 МВт) в г. Находка, Владивостокской ТЭЦ-2 (93 МВт) и площадке Центральной бойлерной (139,5 МВт) в Приморском крае, ввод новой Совгаванской ТЭЦ (120 МВт) в Хабаровском крае. При этом предусматривается вывод из эксплуатации старого неэффективного оборудования на Райчихинской ГРЭС, Хабаровской ТЭЦ-1, Амурской ТЭЦ-1, Комсомольской ТЭЦ-2, Партизанской ГРЭС, Владивостокской ТЭЦ-2, Чульманской ГРЭС, Майской ГРЭС.
Вторым важнейшим направлением является модернизация коммунальной энергетики с внедрением когенерации за счёт перевода котельных в мини-ТЭЦ и развития малой распределенной генерации. В результате более эффективного использования топлива при когенерации (КПД ТЭЦ 80 – 85 % против КПД 25-35 % на ГРЭС Дальнего Востока) возможно реальное сдерживание роста тарифов на электрическую и тепловую энергию.
По вопросам участия в Дальневосточном инвестиционном конгрессе просим обращаться в организационный комитет:
Тел. (423) 2648-142, 2648-143, 246-86-26, e-mail:pacific-congress@mail.ru, сайт: www.pacific-congress.ru