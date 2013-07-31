Дальневосточный инвестиционный конгресс обсудит эффективность энергетики

Основной акцент деловой программы Конгресса сделан на рассмотрение опыта и практик привлечения инвестиций в регионы. Тематические секции будут посвящены ключевым отраслям, которые должны обеспечить развитие региона: транспорту, энергетике и кадрам. В частности, один из участников секции, посвященной энергетике, - генеральный директор Агентства по прогнозированию балансов в электроэнергетике Игорь Кожуховский – отметил, что надёжное электроснабжение потребителей по приемлемым тарифам является важным условием привлечения в регион инвесторов. Но сегодня в Приморском крае и на Дальнем Востоке в целом тарифы на электроэнергию остаются высокими. Причин тому несколько: это низкая загрузка действующих электростанций, использование устаревшего оборудования и старых технологий, генерация с использованием низкокачественного угля.