Депутаты Приморья торопятся на парламентские каникулы…

Предваряя обсуждение законопроекта об образовании, депутат Владимир Гришуков довёл до сведения коллег позицию фракции КПРФ: вернуться к первому чтению документа и снять вопрос о законе с рассмотрения. Он также подчеркнул, что в противном случае депутаты-коммунисты будут голосовать против. Но его призыв-предупреждение не был услышан, закон был принят во втором (28 «за») и третьем (27 «за) чтениях.