Депутаты Приморья торопятся на парламентские каникулы…

Posted 31 июля 2013, 00:49
Published 31 июля 2013, 00:49
Modified 17 сентября 2022, 13:02
Updated 17 сентября 2022, 13:02
ВЛАДИВОСТОК. 31 июля. ВОСТОК-МЕДИА – Открывшееся сегодня в 10 часов заседание Законодательного Собрания Приморского края только проектом повестки дня предполагало рассмотреть 54 вопроса, но депутаты и администрация добавили ещё 12. Закончить работу народные избранники предполагали в 19.30. Но с самого начала парламентарии задали ускоренный темп и уже к первому перерыву вместо запланированных 9 вопросов рассмотрели втрое больше.
Среди них и такие важные, как охарактеризовал их перед началом заседания председатель Законодательного Собрания Виктор Горчаков, как закон об образовании в Приморском крае и о системе капитального ремонта многоквартирных домов.
Предваряя обсуждение законопроекта об образовании, депутат Владимир Гришуков довёл до сведения коллег позицию фракции КПРФ: вернуться к первому чтению документа и снять вопрос о законе с рассмотрения. Он также подчеркнул, что в противном случае депутаты-коммунисты будут голосовать против. Но его призыв-предупреждение не был услышан, закон был принят во втором (28 «за») и третьем (27 «за) чтениях.
Против проекта закона «О системе капитального ремонта многоквартирных домов в Приморском крае» активно выступили депутаты от «Справедливой России», их поддержали и коммунисты. Но ни это объединение сил оппозиции, ни предложение голосовать каждую из предложенных эсерами, но отклонённых профильным комитетом поправок не помогло. При минимуме в 21 голос, необходимый для принятия, законопроект поддержали 22 депутата.
Впрочем, не все вопросы проходили со скрипом, некоторые находили единодушную поддержку депутатского корпуса – в основном они касались редактуры или изменений в тексте – и принимались единогласно сразу в трёх чтениях. Это и позволило народным избранникам так ускориться в работе. Впрочем, возможно их подгоняла и мысль о предстоящем отдыхе от рутины парламентской деятельности.