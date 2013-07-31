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Posted 31 июля 2013, 00:49

Published 31 июля 2013, 00:49

Modified 17 сентября 2022, 13:02

Updated 17 сентября 2022, 13:02

Депутаты Приморья торопятся на парламентские каникулы…

31 июля 2013, 00:49
Вместо 9 запланированных вопросов до первого перерыва заседания июльской сессии они рассмотрели 27

ВЛАДИВОСТОК. 31 июля. ВОСТОК-МЕДИА – Открывшееся сегодня в 10 часов заседание Законодательного Собрания Приморского края только проектом повестки дня предполагало рассмотреть 54 вопроса, но депутаты и администрация добавили ещё 12. Закончить работу народные избранники предполагали в 19.30. Но с самого начала парламентарии задали ускоренный темп и уже к первому перерыву вместо запланированных 9 вопросов рассмотрели втрое больше.

Среди них и такие важные, как охарактеризовал их перед началом заседания председатель Законодательного Собрания Виктор Горчаков, как закон об образовании в Приморском крае и о системе капитального ремонта многоквартирных домов.

Предваряя обсуждение законопроекта об образовании, депутат Владимир Гришуков довёл до сведения коллег позицию фракции КПРФ: вернуться к первому чтению документа и снять вопрос о законе с рассмотрения. Он также подчеркнул, что в противном случае депутаты-коммунисты будут голосовать против. Но его призыв-предупреждение не был услышан, закон был принят во втором (28 «за») и третьем (27 «за) чтениях.

Против проекта закона «О системе капитального ремонта многоквартирных домов в Приморском крае» активно выступили депутаты от «Справедливой России», их поддержали и коммунисты. Но ни это объединение сил оппозиции, ни предложение голосовать каждую из предложенных эсерами, но отклонённых профильным комитетом поправок не помогло. При минимуме в 21 голос, необходимый для принятия, законопроект поддержали 22 депутата.

Впрочем, не все вопросы проходили со скрипом, некоторые находили единодушную поддержку депутатского корпуса – в основном они касались редактуры или изменений в тексте – и принимались единогласно сразу в трёх чтениях. Это и позволило народным избранникам так ускориться в работе. Впрочем, возможно их подгоняла и мысль о предстоящем отдыхе от рутины парламентской деятельности.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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