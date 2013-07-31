На карте Петропавловска не нашли места для основателя Кроноцкого заповедника

Posted 31 июля 2013, 06:11
Published 31 июля 2013, 06:11
Modified 14 декабря 2023, 16:04
Updated 14 декабря 2023, 16:04
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 31 июля. ВОСТОК-МЕДИА – В ближайшем будущем ни одна из улиц Петропавловска-Камчатского не будет названа именем учёного Бенедикта Дыбовски. В единственном строящемся микрорайоне города все названия улиц продуманы на годы вперёд.
Об этом сообщил мэр Петропавловска Алексей Алексеев по итогам встречи с известным польским путешественником Яцеком Палкевичем.
«Алексей Алексеев с уважением отнесся к предложению Палкевича назвать одну из улиц города именем учёного, который внес большой вклад в исследование Камчатки. Однако планы по градостроительству уже намечены, и вносить в них изменения в администрации не будут. Возможно, когда-нибудь в Петропавловске появится улица имени прославленного поляка, но произойдёт это не в ближайшие годы», – сообщила корреспонденту ИА «Кам 24» пресс-секретарь мэрии Елена Семаева.
Между тем другая инициатива Яцека Палкевича мэрией поддержана. Уже в ноябре в краевом центре появится памятная доска в честь Дыбовски. Она будет располагаться на Доме дружбы в центре города. Памятную доску изготовят в Польше. Текст, который на ней высекут, депутаты городской думы Петропавловска согласуют на одной из сессий.
Как сообщало ранее ИА «Кам 24», Яцек Палкевич предложил властям Камчатки назвать одну из улиц Петропавловска именем своего соотечественника Бенедикта-Тадеуша Яновича Дыбовски, которого считают основателем Кроноцкого заповедника. Нынешний директор заповедника Тихон Шпиленок идею польского путешественника поддержал.
Фото: rg.ru