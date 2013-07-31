На карте Петропавловска не нашли места для основателя Кроноцкого заповедника

«Алексей Алексеев с уважением отнесся к предложению Палкевича назвать одну из улиц города именем учёного, который внес большой вклад в исследование Камчатки. Однако планы по градостроительству уже намечены, и вносить в них изменения в администрации не будут. Возможно, когда-нибудь в Петропавловске появится улица имени прославленного поляка, но произойдёт это не в ближайшие годы», – сообщила корреспонденту ИА «Кам 24» пресс-секретарь мэрии Елена Семаева.