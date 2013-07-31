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Posted 31 июля 2013, 06:34

Published 31 июля 2013, 06:34

Modified 17 сентября 2022, 13:02

Updated 17 сентября 2022, 13:02

Шизик ранил полицейского в Приморье

31 июля 2013, 06:34
Сюжет
Происшествие
Страж порядка должен был отконвоировать парня в психбольницу

ВЛАДИВОСТОК. 31 июля. ВОСТОК-МЕДИА – С ножевым ранением тазобедренного сустава в центральную больницу Кавалеровского района Приморья доставлен полицейский отделения охраны и конвоирования местного изолятора временного содержания (ИВС).

Об этом в дежурную часть отдела полиции сообщила медицинская сестра приёмного отделения лечебного учреждения.

Конвойный должен был сопровождать больного на принудительное лечение в психиатрическую больницу, да как-то не заладилось.

Ранение нанёс психически больной молодой человек 1985 г.р., состоящий на учёте у психиатра с диагнозом «шизофрения».

Проводится служебная проверка.

Фото: medecinskij.ru

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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