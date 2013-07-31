Шизик ранил полицейского в Приморье

Posted 31 июля 2013, 06:34
Published 31 июля 2013, 06:34
Modified 17 сентября 2022, 13:02
Updated 17 сентября 2022, 13:02
ВЛАДИВОСТОК. 31 июля. ВОСТОК-МЕДИА – С ножевым ранением тазобедренного сустава в центральную больницу Кавалеровского района Приморья доставлен полицейский отделения охраны и конвоирования местного изолятора временного содержания (ИВС).
Об этом в дежурную часть отдела полиции сообщила медицинская сестра приёмного отделения лечебного учреждения.
Конвойный должен был сопровождать больного на принудительное лечение в психиатрическую больницу, да как-то не заладилось.
Ранение нанёс психически больной молодой человек 1985 г.р., состоящий на учёте у психиатра с диагнозом «шизофрения».
Проводится служебная проверка.