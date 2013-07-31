Тушили и эвакуировали упавшие с обрыва автомобили спасатели Камчатки

Posted 31 июля 2013, 00:09
Published 31 июля 2013, 00:09
Modified 15 декабря 2023, 06:45
Updated 15 декабря 2023, 06:45
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 31 июля. ВОСТОК-МЕДИА – На Камчатке спасатели оказали помощь при ликвидации последствий ДТП. 30 июля они тушили и эвакуировали упавшие с обрыва машины, сообщает ИА «Кам 24».
«Первое сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило около полудня. В районе улицы Днепровской в Петропавловске водитель автомобиля «Ниссан Санни» не справился с управлением. Машина упала с обрыва», – рассказали в пресс-службе краевого управления МЧС.
Водителя и трёх его пассажиров спасли ветки и деревья на склоне. Они значительно смягчили и замедлили падение. К моменту прибытия спасателей в автомобиле началось возгорание. Подоспевшие пожарные оперативно потушили его и сняли аккумуляторную батарею. Одновременно сотрудники "Скорой помощи" оказали первую помощь пострадавшим.
Вечером того же дня помощь спасателей потребовалась в Усть-Камчатском муниципальном районе, примерно в одном километре от села Крутоберегово. Там в районе реки Сухая также упал с обрыва автомобиль. В результате происшествия два человека погибли, один пострадал. Сотрудники Усть-Камчатского гарнизона пожарной охраны помогли эвакуировать автомобиль.
Фото: govorim.by