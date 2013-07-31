Тушили и эвакуировали упавшие с обрыва автомобили спасатели Камчатки

Вечером того же дня помощь спасателей потребовалась в Усть-Камчатском муниципальном районе, примерно в одном километре от села Крутоберегово. Там в районе реки Сухая также упал с обрыва автомобиль. В результате происшествия два человека погибли, один пострадал. Сотрудники Усть-Камчатского гарнизона пожарной охраны помогли эвакуировать автомобиль.