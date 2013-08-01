Давайте поможем мишкам из приморского поселка Дубовый Ключ!

Posted 31 июля 2013, 23:16
Published 31 июля 2013, 23:16
Modified 14 декабря 2023, 16:09
Updated 14 декабря 2023, 16:09
ВЛАДИВОСТОК. 1 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Всех желающих владивостокцев приглашают принять участие в поездке к гималайским мишкам, которые живут в поселке Дубовый Ключ.
В субботу, 3 августа, в гости к косолапым отправится благотворительный автобус с провизией: медом, пряниками, морковью, яблоками и орехами, организованный на средства рекламодателей, сообщает VL.ru
Напомним, около десятка гималайских мишек, живущих в поселке Дубовый Ключ недалеко от Уссурийска, находятся на попечении двух пенсионеров. Иван Григорьевич и Любовь Григорьевна Лещенко почти двадцать лет спасают и выкармливают редких косолапых. Такая помощь — дело очень затратное, как финансово, так и физически — супругам Лещенко скоро исполнится по 80 лет, а Иван Григорьевич, который когда-то спас четырех первых медвежат, испытывает проблемы со здоровьем.
Сейчас опека над «питомником» вверена Уссурийскому обществу охотников и рыболовов — организация дважды в неделю привозит медведям хлеб, а также оплачивает работу помощника. Однако этого недостаточно для комфортной жизни животных, и на протяжении нескольких лет ведутся переговоры о передаче медведей в ведение одного из охотничьих хозяйств края. Для тех, кто хочет стать участником акции, для начала нужно получить дополнительную информацию.