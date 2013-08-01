Давайте поможем мишкам из приморского поселка Дубовый Ключ!

Сейчас опека над «питомником» вверена Уссурийскому обществу охотников и рыболовов — организация дважды в неделю привозит медведям хлеб, а также оплачивает работу помощника. Однако этого недостаточно для комфортной жизни животных, и на протяжении нескольких лет ведутся переговоры о передаче медведей в ведение одного из охотничьих хозяйств края. Для тех, кто хочет стать участником акции, для начала нужно получить дополнительную информацию.