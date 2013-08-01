Энергетики Амурской области продолжают аварийно-восстановительные работы на ВЛ в Зейском районе

Posted 31 июля 2013, 23:08
Published 31 июля 2013, 23:08
Modified 17 сентября 2022, 13:02
Updated 17 сентября 2022, 13:02
БЛАГОВЕЩЕНСК. 1 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Бригады «Амурских электрических сетей» перевели сёла Зейского района, оставшиеся без электроснабжения, на автономные источники электропитания – дизельгенераторы. Так, в посёлке Алгач к дизельгенератору подключены магазин, школа и часть населения.
«Амурские электрические сети» ведут подготовительные работы для восстановления поврежденной паводком ВЛ- 35 кВ «Овсянка – Чалбачи», но приступить к ним смогут только после снижения уровня воды в пойме реки Уркан. Сейчас к поврежденному месту не может проехать ни одна высокопроходимая техника из-за большой воды.
ВЛ 35 кВ «Овсянка – Чалбачи» – единственная линия, поставляющая электроэнергию в села Чалбачи, Березовка, Умлекан, Рублёвка, Юбилейное, Поляковский, Сиан, Алгач Зейского района. Специалистами Амурского филиала ОАО «ДРСК» разрабатывается вариант временного подключения подстанции «Чалбачи» по линиям 10 кВ просчитываются режимы и схемы подключения. Резервных линий в этом районе нет, построить новые в условиях сильного разлива рек – невозможно.
Для проведения аварийно-восстановительных работ есть необходимые материалы – опоры, провод, работает 4 бригады «Амурских электрических сетей». Аварийно-восстановительные работы продолжаются.
Внимание!В «Дальневосточной распределительной сетевой компании» работает единый Контакт-центр. По телефону 8-800-1000-397 вы сможете задать вопросы о технологическом присоединении, качестве электроэнергии, отключениях, хищениях энергии и оборудования на объектах энергетики. Звонок бесплатный.