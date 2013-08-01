Энергетики Амурской области продолжают аварийно-восстановительные работы на ВЛ в Зейском районе

«Амурские электрические сети» ведут подготовительные работы для восстановления поврежденной паводком ВЛ- 35 кВ «Овсянка – Чалбачи», но приступить к ним смогут только после снижения уровня воды в пойме реки Уркан. Сейчас к поврежденному месту не может проехать ни одна высокопроходимая техника из-за большой воды.