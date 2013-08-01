vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 1 августа 2013, 06:42

Published 1 августа 2013, 06:42

Modified 17 сентября 2022, 13:02

Updated 17 сентября 2022, 13:02

К 1 сентября в Приморье отремонтируют школы, пострадавшие от циклона

1 августа 2013, 06:42
В зоне особого внимания 200 учебных заведений

ВЛАДИВОСТОК. 1 августа. ВОСТОК-МЕДИА – Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский провёл заседание штаба по ликвидации последствий циклона в муниципальных образованиях.

Как доложили главе региона, сейчас ведётся подсчёт ущерба, нанесённого ливнями образовательным учреждениям, сейчас под особым контролем департамента образования находятся 200 школ.

«В зоне особого внимания 200 школ, из-за протечек где-то кровли пострадал ремонт в кабинетах, в некоторых школах есть проблемы с подвалами. Общей оценки ущерба пока нет, но на днях мы готовы перечислить 78 миллионов для начала восстановительных работ», - доложил исполняющий обязанности директора департамента образования и науки Роман Сигида.

Владимир Миклушевский поставил задачу, уже к 5 августа подготовить полный перечень нанесённого ущерба, чтобы оперативно приступить к ремонту помещений. Глава региона подчеркнул, что 1 сентября все школы Приморья должны начать учебный год в штатном режиме.

«У нас месяц до учебного года. Чтобы подрядные организации успели выполнить все работы, им нужно в ближайшее время зайти на объект. Сегодня нам необходимо определить, какие объёмы средств мы должны передать муниципалитетам на восстановление школ. Всё это нужно делать в режиме ЧС», - заявил Владимир Миклушевский.

Также глава региона дал поручение пересмотреть программу капитального ремонта школ и при необходимости перераспределить средства из других государственных программ для ремонта кровель.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика