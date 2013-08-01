К 1 сентября в Приморье отремонтируют школы, пострадавшие от циклона

«У нас месяц до учебного года. Чтобы подрядные организации успели выполнить все работы, им нужно в ближайшее время зайти на объект. Сегодня нам необходимо определить, какие объёмы средств мы должны передать муниципалитетам на восстановление школ. Всё это нужно делать в режиме ЧС», - заявил Владимир Миклушевский.