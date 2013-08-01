К 1 сентября в Приморье отремонтируют школы, пострадавшие от циклона

Posted 1 августа 2013, 06:42
Published 1 августа 2013, 06:42
Modified 17 сентября 2022, 13:02
Updated 17 сентября 2022, 13:02
ВЛАДИВОСТОК. 1 августа. ВОСТОК-МЕДИА – Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский провёл заседание штаба по ликвидации последствий циклона в муниципальных образованиях.
Как доложили главе региона, сейчас ведётся подсчёт ущерба, нанесённого ливнями образовательным учреждениям, сейчас под особым контролем департамента образования находятся 200 школ.
«В зоне особого внимания 200 школ, из-за протечек где-то кровли пострадал ремонт в кабинетах, в некоторых школах есть проблемы с подвалами. Общей оценки ущерба пока нет, но на днях мы готовы перечислить 78 миллионов для начала восстановительных работ», - доложил исполняющий обязанности директора департамента образования и науки Роман Сигида.
Владимир Миклушевский поставил задачу, уже к 5 августа подготовить полный перечень нанесённого ущерба, чтобы оперативно приступить к ремонту помещений. Глава региона подчеркнул, что 1 сентября все школы Приморья должны начать учебный год в штатном режиме.
«У нас месяц до учебного года. Чтобы подрядные организации успели выполнить все работы, им нужно в ближайшее время зайти на объект. Сегодня нам необходимо определить, какие объёмы средств мы должны передать муниципалитетам на восстановление школ. Всё это нужно делать в режиме ЧС», - заявил Владимир Миклушевский.
Также глава региона дал поручение пересмотреть программу капитального ремонта школ и при необходимости перераспределить средства из других государственных программ для ремонта кровель.