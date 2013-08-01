Любимому краю - искренне и от души

Posted 1 августа 2013, 02:16
Published 1 августа 2013, 02:16
Modified 17 сентября 2022, 13:02
Updated 17 сентября 2022, 13:02
ХАБАРОВСК. 1 августа. ВОСТОК-МЕДИА – В этом году 20 октября исполняется 75 лет со дня образования Хабаровского края. К этой юбилейной дате министерство культуры Хабаровского края и Дальневосточная государственная научная библиотека при поддержке Дальневосточного Сбербанка проводят конкурс под девизом: «Любимому краю – 75!».
"Этот конкурс, уверен, будет хорошим подарком для всех, кто считает Хабаровский край любимым уголком земли, для всех, кто найдёт неординарные образы и строки, способные тронуть за живое струны человеческой души", - подчеркнул председатель Дальневосточного банка ОАО "Сбербанк России" Евгений Титов.
Творческое состязание завершается 2 сентября 2013 года.
Всем желающим предлагается проявить свои неординарные способности, представив собственные поэтические сочинения в любом жанре поэзии или слоган. Победители будут определены в трёх номинациях:
1. «Лучшее поэтическое произведение о Хабаровском крае» (для участников старше 18 лет);
2. «Молодые поэтические таланты» (среди детей и молодёжи до 18 лет).
3. «Слоган о Хабаровском крае».
В качестве экспертов при проведении итогов конкурса будут приглашены представители Хабаровского отделения союза писателей России.
Для участия в конкурсе принимаются поэтические сочинения в любом жанре поэзии или рекламный слоган, написанные на русском языке и посвящённые Хабаровскому краю или городу (селу), расположенному на его территории.
Свои творческие произведения можно принести или прислать по почте по следующему адресу: 680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 1, Дальневосточная государственная научная библиотека. Кроме этого работы можно направить по электронной почте: rnaumova@mail.ru.
Не забудьте указать ваши координаты (Ф.И.О., адрес, телефон, год рождения, место работы или учёбы) для того, чтобы связаться с вами в случае вашей победы в конкурсе.
Лауреаты всех номинаций конкурса награждаются дипломами и ценными призами.