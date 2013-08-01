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Posted 1 августа 2013, 02:16

Published 1 августа 2013, 02:16

Modified 17 сентября 2022, 13:02

Updated 17 сентября 2022, 13:02

Любимому краю - искренне и от души

1 августа 2013, 02:16
Дальневосточный Сбербанк поддержал творческий конкурс, посвященный юбилею Хабаровского края

ХАБАРОВСК. 1 августа. ВОСТОК-МЕДИА – В этом году 20 октября исполняется 75 лет со дня образования Хабаровского края. К этой юбилейной дате министерство культуры Хабаровского края и Дальневосточная государственная научная библиотека при поддержке Дальневосточного Сбербанка проводят конкурс под девизом: «Любимому краю – 75!».

"Этот конкурс, уверен, будет хорошим подарком для всех, кто считает Хабаровский край любимым уголком земли, для всех, кто найдёт неординарные образы и строки, способные тронуть за живое струны человеческой души", - подчеркнул председатель Дальневосточного банка ОАО "Сбербанк России" Евгений Титов.

Творческое состязание завершается 2 сентября 2013 года.

Всем желающим предлагается проявить свои неординарные способности, представив собственные поэтические сочинения в любом жанре поэзии или слоган. Победители будут определены в трёх номинациях:

1.​ «Лучшее поэтическое произведение о Хабаровском крае» (для участников старше 18 лет);

2.​ «Молодые поэтические таланты» (среди детей и молодёжи до 18 лет).

3.​ «Слоган о Хабаровском крае».

В качестве экспертов при проведении итогов конкурса будут приглашены представители Хабаровского отделения союза писателей России.

Для участия в конкурсе принимаются поэтические сочинения в любом жанре поэзии или рекламный слоган, написанные на русском языке и посвящённые Хабаровскому краю или городу (селу), расположенному на его территории.

Свои творческие произведения можно принести или прислать по почте по следующему адресу: 680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 1, Дальневосточная государственная научная библиотека. Кроме этого работы можно направить по электронной почте: rnaumova@mail.ru.

Не забудьте указать ваши координаты (Ф.И.О., адрес, телефон, год рождения, место работы или учёбы) для того, чтобы связаться с вами в случае вашей победы в конкурсе.

Лауреаты всех номинаций конкурса награждаются дипломами и ценными призами.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Дальний Восток
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