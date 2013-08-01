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Posted 31 июля 2013, 21:52

Published 31 июля 2013, 21:52

Modified 17 сентября 2022, 13:02

Updated 17 сентября 2022, 13:02

В Приморье граждане КНДР напали на представителя власти

31 июля 2013, 21:52
Сюжет
Происшествие
Возбуждено уголовное дело

ВЛАДИВОСТОК. 1 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении сотрудника Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю (ч.1 ст. 318 УК РФ).

По версии следствия, 27 июля текущего года в вечернее время 5 граждан КНДР на мотоботе пересекли государственную границу РФ и находились в территориальных водах Российской Федерации в заливе Петра Великого. При задержании двое граждан КНДР применили насилие в отношении одного из пограничников, а именно нанесли ему удары по руке деревянными палками.

Подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Приморскому краю.

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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