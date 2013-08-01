В Приморье граждане КНДР напали на представителя власти

По версии следствия, 27 июля текущего года в вечернее время 5 граждан КНДР на мотоботе пересекли государственную границу РФ и находились в территориальных водах Российской Федерации в заливе Петра Великого. При задержании двое граждан КНДР применили насилие в отношении одного из пограничников, а именно нанесли ему удары по руке деревянными палками.