В Приморье граждане КНДР напали на представителя власти

Posted 31 июля 2013, 21:52
Published 31 июля 2013, 21:52
Modified 17 сентября 2022, 13:02
Updated 17 сентября 2022, 13:02
ВЛАДИВОСТОК. 1 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении сотрудника Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю (ч.1 ст. 318 УК РФ).
По версии следствия, 27 июля текущего года в вечернее время 5 граждан КНДР на мотоботе пересекли государственную границу РФ и находились в территориальных водах Российской Федерации в заливе Петра Великого. При задержании двое граждан КНДР применили насилие в отношении одного из пограничников, а именно нанесли ему удары по руке деревянными палками.
Подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Приморскому краю.