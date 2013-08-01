Во Владивостоке состоялось заседание двусторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений ФГУП "Почта России"

Posted 31 июля 2013, 23:12
Published 31 июля 2013, 23:12
Modified 17 сентября 2022, 13:02
Updated 17 сентября 2022, 13:02
ВЛАДИВОСТОК. 1 августа. ВОСТОК-МЕДИА– 31 июля 2013 года состоялось расширенное заседание двусторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Приморском крае, на котором встретились представители профсоюзных комитетов почтамтов и руководства УФПС Приморского края.
В ходе работы были рассмотрены внутренние резервы для повышения эффективности федерального почтового оператора и роста заработной платы работников за счет действующих форм оплаты труда и стимулирующих выплат.
Директор УФПС Приморского края - филиала ФГУП «Почта России» Андрей Брик призвал присутствующих активнее работать над определением оптимальной формы оплаты труда. Сегодня на предприятии созданы необходимые условия для развития сотрудников, действуют регламенты по выплате бонусов, дополнительные вознаграждения за оказание сетевых услуг, которые позволяют опытным сотрудникам дополнительно заработать по сдельной системе оплаты труда, а новым работникам закрепиться в коллективе и стать профессионалом. «Необходимо определить те отделения почтовой связи, где переход на повременную форму оплаты труда позволит снизить текучесть персонала и укрепит доверие со стороны пользователей почтовых услуг», - отметил он.
Объемы исходящей почты из региона доказывают востребованность почтовых услуг и необходимость подготовки квалифицированного персонала. Действенной мерой для повышения престижа почтовых профессий и повышения социальной защищенности работников предприятия является активная работа лидеров профсоюзных комитетов почтамтов.
В своем выступлении перед собравшимися председатель краевого комитета профсоюза работников связи, Александр Савкин отметил необходимость дальнейшего развития социального партнерства как способа выполнения задач, стоящих перед предприятием, объединенными усилиями. «Благодаря собранным 3000 подписям работников в поддержку безусловной ежегодной индексации заработной платы, нам удалось выступить с инициативой рассмотреть предложение об изменении пункта Коллективного договора ФГУП «Почта России» на июльском заседании Президиума Профсоюза работников связи, состоявшемся в Иркутске», - напомнил он.
Вместе с тем, стремление наилучшим образом решить волнующую почтовиков тему повышения уровня зарплаты до среднекраевого значения учитывается руководством в разрабатываемой сейчас стратегии развития предприятия.