Во Владивостоке состоялось заседание двусторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений ФГУП "Почта России"

Директор УФПС Приморского края - филиала ФГУП «Почта России» Андрей Брик призвал присутствующих активнее работать над определением оптимальной формы оплаты труда. Сегодня на предприятии созданы необходимые условия для развития сотрудников, действуют регламенты по выплате бонусов, дополнительные вознаграждения за оказание сетевых услуг, которые позволяют опытным сотрудникам дополнительно заработать по сдельной системе оплаты труда, а новым работникам закрепиться в коллективе и стать профессионалом. «Необходимо определить те отделения почтовой связи, где переход на повременную форму оплаты труда позволит снизить текучесть персонала и укрепит доверие со стороны пользователей почтовых услуг», - отметил он.