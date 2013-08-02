Десятки хабаровчан не доехали до курорта в Приморье

ХАБАРОВСК. 2 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Неприятный инцидент снова произошел с междугородним автобусом. Несколько десятков туристов, которые направлялись из Хабаровска на отдых в Приморье, были вынуждены прервать свое путешествие в Бикинском районе Хабаровского края. Накануне поздним вечером на 209-м километре трассы «Уссури» у автобуса, направлявшегося по маршруту Хабаровск - Андреевка (Приморский край), по предварительной информации, лопнула рулевая тяга, автобус съехал на обочину. В автобусе находилось 40 человек, из них два водителя. По уточненным данным погибших нет. Но троим понадобилась госпитализация. Остальные пассажиры бли размещены в гостиницы города Бикина. Из Хабаровска направлен другой автобус для дальнейшего следования в поселок Андреевка, говорится в сообщении ГУ МЧС по Хабаровскому краю.