Десятки хабаровчан не доехали до курорта в Приморье

Posted 1 августа 2013, 23:28
Published 1 августа 2013, 23:28
Modified 15 декабря 2023, 06:45
Updated 15 декабря 2023, 06:45
ХАБАРОВСК. 2 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Неприятный инцидент снова произошел с междугородним автобусом. Несколько десятков туристов, которые направлялись из Хабаровска на отдых в Приморье, были вынуждены прервать свое путешествие в Бикинском районе Хабаровского края. Накануне поздним вечером на 209-м километре трассы «Уссури» у автобуса, направлявшегося по маршруту Хабаровск - Андреевка (Приморский край), по предварительной информации, лопнула рулевая тяга, автобус съехал на обочину. В автобусе находилось 40 человек, из них два водителя. По уточненным данным погибших нет. Но троим понадобилась госпитализация. Остальные пассажиры бли размещены в гостиницы города Бикина. Из Хабаровска направлен другой автобус для дальнейшего следования в поселок Андреевка, говорится в сообщении ГУ МЧС по Хабаровскому краю.
Как отмечает РИА «Восток-Медиа», это уже третий инцидент с междугородними автобусами на дорогах Хабаровского края за минувшие дни. 26 июля автобус из Советской Гавани съехал в кювет после того, как водитель уснул. По счастливой случайности никто не пострадал. А еще днем ранее две женщины погибли в аварии на трассе Комсомольск-на-Амуре – Хабаровск. Водитель рейсового автобуса был ослеплен светом фар встречной машины и въехал в припаркованный на обочине грузовик.
Фото – ГУ МЧС по Хабаровскому краю