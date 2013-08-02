Для молодых семей Приморья этот август становится самым ипотечным месяцем в году

Posted 1 августа 2013, 23:30
Published 1 августа 2013, 23:30
Modified 14 декабря 2023, 16:05
Updated 14 декабря 2023, 16:05
ВЛАДИВОСТОК. 2 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Чуть больше месяца остаётся до окончания действия акции Сбербанка «Молодая семья», которая подразумевает снижение ставок по ипотечным кредитам со скидкой до 2,75% годовых. Преимуществами особых условий кредитования, которые действуют с 1 июня по 31 августа 2013 года, уже воспользовались многие жители Приморья. Благодаря акции ставки по ипотеке для молодых семей в Сбербанке сейчас начинаются от 10,5% годовых.
«Мы специально разработали эту акцию, чтобы помочь молодым семьям успешно решить жилищный вопрос, – рассказывает начальник отдела по работе с партнёрами Приморского отделения ОАО «Сбербанк России»Светлана Горбунова. – По условиям акции, к молодым относятся семьи, в которых хотя бы один из родителей не достиг 35-летнего возраста. В рамках этой программы молодые семьи без детей или с одним ребёнком смогут получить скидку к стандартной процентной ставке до 1,75 процентного пункта, а с двумя и более детьми – до 2,5. Скидка распространяется на все сроки и первоначальные взносы для каждой из категорий заёмщиков. При этом первоначальный взнос для семей с детьми – от 10 процентов стоимости жилья. Кроме того, в рамках предложения отменена надбавка к процентной ставке до регистрации ипотеки».
Важно добавить, что по кредитам Сбербанка для физических лиц отсутствуют какие-либо комиссии. По акции можно приобрести любое готовое жильё, как на вторичном рынке, так и в новостройке.
Подробнее об акции можно узнать по тел.: 8 (423) 265-23-68, а также на сайте Сбербанка http://www.sberbank.ru/primorskykrai/ru/person/credits/home/ms/(в разделе «Частным лицам» – «Кредиты» – «Жилищные кредиты» – «Акция для молодых семей»).