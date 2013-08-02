Для молодых семей Приморья этот август становится самым ипотечным месяцем в году

«Мы специально разработали эту акцию, чтобы помочь молодым семьям успешно решить жилищный вопрос, – рассказывает начальник отдела по работе с партнёрами Приморского отделения ОАО «Сбербанк России»Светлана Горбунова. – По условиям акции, к молодым относятся семьи, в которых хотя бы один из родителей не достиг 35-летнего возраста. В рамках этой программы молодые семьи без детей или с одним ребёнком смогут получить скидку к стандартной процентной ставке до 1,75 процентного пункта, а с двумя и более детьми – до 2,5. Скидка распространяется на все сроки и первоначальные взносы для каждой из категорий заёмщиков. При этом первоначальный взнос для семей с детьми – от 10 процентов стоимости жилья. Кроме того, в рамках предложения отменена надбавка к процентной ставке до регистрации ипотеки».