Инвалидность ребенка могут предотвратить врачи Камчатки

Posted 2 августа 2013, 01:36
Published 2 августа 2013, 01:36
Modified 15 декабря 2023, 06:45
Updated 15 декабря 2023, 06:45
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 2 августа. ВОСТОК-МЕДИА – В Петропавловске-Камчатском на базе детской краевой больницы открылась медико-генетическая консультация. Современное оборудование позволит выявлять патологии беременности на ранних сроках, пишет ИА «Кам 24».
«Пренатальный скрининг практически полностью исключает рождение детей с тяжёлыми патологиями. Родители могут осознанно и своевременно принять решение о дальнейшей беременности», – сообщает пресс-служба краевой администрации. – Врачи получают возможность расписать курс предстоящего лечения задолго до родов. Так, если у ребенка будет обнаружен порок сердца, заранее можно будет решить вопрос о последующей операции в ведущей клинике страны».
Также в консультации можно будет провести неонатальный скрининг, который выявляет тяжелые заболевания у новорождённых. Распознав на ранней стадии фенилкетонурию, гипотиреоз, муковисцидоз или галактоземию, врачи могут предотвратить инвалидность ребёнка.
Раньше такой техникой располагала только городская детская поликлиника № 1 Петропавловска.
Точность оборудования составляет почти 100 %, все исследования – и ультразвуковые, и генетические – проводятся бесплатно. На его закупку из федерального и регионального бюджетов затрачено более 31 миллиона рублей.
Фото: kamchatka.gov.ru