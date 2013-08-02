Инвалидность ребенка могут предотвратить врачи Камчатки

«Пренатальный скрининг практически полностью исключает рождение детей с тяжёлыми патологиями. Родители могут осознанно и своевременно принять решение о дальнейшей беременности», – сообщает пресс-служба краевой администрации. – Врачи получают возможность расписать курс предстоящего лечения задолго до родов. Так, если у ребенка будет обнаружен порок сердца, заранее можно будет решить вопрос о последующей операции в ведущей клинике страны».