Обнаружена принципиально новая схема кражи денег

Posted 1 августа 2013, 22:56
Published 1 августа 2013, 22:56
Modified 17 сентября 2022, 13:02
Updated 17 сентября 2022, 13:02
ВЛАДИВОСТОК. 2 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Сейчас уже никого не удивишь таким способом кражи денег у владельцев Android-смартфонов, как отправка коротких сообщений на платные номера.
Многие пользователи хорошо проинформированы о таких угрозах и привыкли следить за своим мобильным счетом. Однако специалисты «Лаборатории Касперского» обнаружили принципиально новую схему работы мобильных зловредов, которая позволяет злоумышленникам быстро и незаметно украсть у ничего не подозревающей жертвы значительную сумму денег.
Особенность текущей схемы работы SMS-троянцев, рассылающих сообщения на премиум-номера, заключается в том, что при монетизации украденных средств, значительная часть денег уходит «посредникам», зачастую ни о чем не подозревающим: оператору сотовой связи, контент-провайдеру и организаторам партнерской программы. Поэтому чаще всего зловред старается отправить сразу 2-3 дорогих сообщения на весомую сумму, например, 1000 рублей, что привлекает внимание жертвы. В такой ситуации появление новых способов отъема денег у населения было лишь вопросом времени.
В июле эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили троянец, задачей которого было выполнение инструкций, поступающих с удаленного командного сервера. Это характерное поведение для вредоносов такого класса, однако, дальнейшее расследование показало, что новый SMS-зловред предоставлял своим владельцам возможность хищения денег не с мобильного, а c банковского счета жертвы.
Данный троянец лишен самостоятельности и, связываясь с управляющим сервером, только транслирует команды злоумышленника, пересылая обратно результат. Специалистам «Лаборатории Касперского» удалось перехватить несколько поступивших команд. В ходе выполнения одной из них троянец отправил SMS со словом «Balance» на номер сервиса «Мобильного банка» Сбербанка России. Получив ответ от банка с информацией о подключенном счете и его балансе, зловред передавал его преступникам.
Такое поведение троянца позволяет предположить, что следующим шагом будет перевод любой доступной в «Мобильном банке» суммы на мобильный номер злоумышленников. Далее украденные деньги могут быть использованы или обналичены. Например, большая тройка операторов сотовой связи позволяет переводить деньги с мобильного счета на QIWI-кошелек, откуда впоследствии их можно вывести на банковскую карту и обналичить. А для того чтобы жертва как можно дольше оставалась в неведении, троянец тщательно заметает следы своей деятельности, перехватывая SMS и звонки со стороны банка.
«Мы хотим напомнить, что мобильные зловреды постоянно эволюционируют, реализовывая принципиально новые схемы атак, — комментирует появление новой схемы кражи денежных средств Виктор Чебышев, ведущий антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского». — Быть готовым к новым угрозам можно только в случае если ваше Android-устройство защищено антивирусным приложением с регулярно обновляемыми базами». Об этом сообщает ресурс hi-tech.mail.ru