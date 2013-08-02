Обнаружена принципиально новая схема кражи денег

Такое поведение троянца позволяет предположить, что следующим шагом будет перевод любой доступной в «Мобильном банке» суммы на мобильный номер злоумышленников. Далее украденные деньги могут быть использованы или обналичены. Например, большая тройка операторов сотовой связи позволяет переводить деньги с мобильного счета на QIWI-кошелек, откуда впоследствии их можно вывести на банковскую карту и обналичить. А для того чтобы жертва как можно дольше оставалась в неведении, троянец тщательно заметает следы своей деятельности, перехватывая SMS и звонки со стороны банка.