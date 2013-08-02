Ответить за неудобства, вызванные реконструкцией автотрассы, депутаты Приморья предлагают ремонтникам в прокуратуре

Posted 2 августа 2013, 06:33
Published 2 августа 2013, 06:33
Modified 17 сентября 2022, 13:02
Updated 17 сентября 2022, 13:02
ВЛАДИВОСТОК. 2 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Обратиться в прокуратуру с просьбой проверить, отвечает ли качество реконструкции участка федеральной трассы М-60 безопасности дорожного движения, решили депутаты Законодательного собрания Приморского края на своём последнем заседании.
К этому их понудили многочисленные нарекания жителей на отсутствие качественных объездных дорог в районе дорожно-строительных работ, ведущихся на трассе Уссурийск - Раздольное. Реконструкцию двух участков протяженностью 9 и 6 километров производит дорожно-строительная компания «Бамстроймеханизация» из города Тында в Амурской области по заказу Хабаровской генеральной дирекции по строительству. По информации департамента дорожного хозяйства края, полное завершение работ запланировано на 2014 год, а 9 километров участка дороги обещают ввести в эксплуатацию уже в нынешнем.
Для расширения объездной дороги компания-подрядчик планирует задействовать автогрейдер, но об асфальтировании временных проездов для удобства автомобилистов речи не идёт.
«Конечно, мы понимаем – идёт капитальная реконструкция, но тем не менее считаем, что надо содержать объездные дороги надлежащим образом, – прокомментировал ситуацию депутат Законодательного Собрания Приморья Сергей Сопчук, представляющий интересы жителей Октябрьского, Пограничного, Ханкайского и Хорольского районов края. – Мне самому приходится ездить по этому участку трассы несколько раз в неделю, и я вижу недовольство автомобилистов, которые часами простаивают в километровых пробках. Страдают и транспортные средства. Считаю, мы не должны стоять в стороне от этих проблем. Было бы правильно проверить документы и надлежащее содержание этой дороги, ведь самый главный аспект этого вопроса – безопасность дорожного движения».
Краевые парламентарии поддержали предложение коллеги и приняли решение подготовить обращение в прокуратуру Приморского края с просьбой усилить внимание контролирующих органов за качеством дорожных работ, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Приморского края.