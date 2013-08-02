Ответить за неудобства, вызванные реконструкцией автотрассы, депутаты Приморья предлагают ремонтникам в прокуратуре

«Конечно, мы понимаем – идёт капитальная реконструкция, но тем не менее считаем, что надо содержать объездные дороги надлежащим образом, – прокомментировал ситуацию депутат Законодательного Собрания Приморья Сергей Сопчук, представляющий интересы жителей Октябрьского, Пограничного, Ханкайского и Хорольского районов края. – Мне самому приходится ездить по этому участку трассы несколько раз в неделю, и я вижу недовольство автомобилистов, которые часами простаивают в километровых пробках. Страдают и транспортные средства. Считаю, мы не должны стоять в стороне от этих проблем. Было бы правильно проверить документы и надлежащее содержание этой дороги, ведь самый главный аспект этого вопроса – безопасность дорожного движения».