vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 2 августа 2013, 03:45

Published 2 августа 2013, 03:45

Modified 17 сентября 2022, 13:02

Updated 17 сентября 2022, 13:02

В Приморье разбойники напали на продовольственный магазин

2 августа 2013, 03:45
Сюжет
Происшествие
Грабителей задержали по "горячим следам"

ВЛАДИВОСТОК. 2 августа. ВОСТОК-МЕДИА – Сообщение о вооружённом налёте поступило в полицию от сотрудницы магазина, расположенного на улице Ручейной в Находке. Продавец рассказала, что в торговый зал проникли двое парней и, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитили дневную выручку.

Сыщики уголовного розыска находкинского отдела полиции выяснили, что подозреваемые проникли в торговый зал магазина через подсобное помещение, отжав створки пластикового окна. В качестве оружия использовали травматический пистолет.

«Полицейские при проведении розыскных мероприятий отработали на причастность к совершению разбойного нападения ранее судимых и склонных к противоправным деяниям лиц. Установлены личности подозреваемых, которые могут быть причастны к совершению серии разбоев на торговые павильоны города», - сообщает пресс-служба УВД края.

Во время очередного нападения на магазин сотрудники уголовного розыска задержали двоих жителей Находки, одному из которых – 23, другому - 24 года.

По факту разбоя возбуждено уголовное дело. Подозреваемые заключены под стражу.

Фото: 25.mvd.ru

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика