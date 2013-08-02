В Приморье разбойники напали на продовольственный магазин

Posted 2 августа 2013, 03:45
Published 2 августа 2013, 03:45
Modified 17 сентября 2022, 13:02
Updated 17 сентября 2022, 13:02
ВЛАДИВОСТОК. 2 августа. ВОСТОК-МЕДИА – Сообщение о вооружённом налёте поступило в полицию от сотрудницы магазина, расположенного на улице Ручейной в Находке. Продавец рассказала, что в торговый зал проникли двое парней и, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитили дневную выручку.
Сыщики уголовного розыска находкинского отдела полиции выяснили, что подозреваемые проникли в торговый зал магазина через подсобное помещение, отжав створки пластикового окна. В качестве оружия использовали травматический пистолет.
«Полицейские при проведении розыскных мероприятий отработали на причастность к совершению разбойного нападения ранее судимых и склонных к противоправным деяниям лиц. Установлены личности подозреваемых, которые могут быть причастны к совершению серии разбоев на торговые павильоны города», - сообщает пресс-служба УВД края.
Во время очередного нападения на магазин сотрудники уголовного розыска задержали двоих жителей Находки, одному из которых – 23, другому - 24 года.
По факту разбоя возбуждено уголовное дело. Подозреваемые заключены под стражу.
Фото: 25.mvd.ru