В Приморье разбойники напали на продовольственный магазин

«Полицейские при проведении розыскных мероприятий отработали на причастность к совершению разбойного нападения ранее судимых и склонных к противоправным деяниям лиц. Установлены личности подозреваемых, которые могут быть причастны к совершению серии разбоев на торговые павильоны города», - сообщает пресс-служба УВД края.