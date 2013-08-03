Хабаровск и Ниигата возобновляют авиасообщение

А кроме этого, Хабаровск и Ниигата являются городами-побратимами. Истоки этой дружбы уходят в лето 1964 года, когда на японский город Ниигата обрушилась беда - сильное землетрясение, а в след за ним наводнение. В качестве жеста доброй воли хабаровчане направили в Ниигата 3 тысячи кубометров строительной древесины. Спустя 7 месяцев, в апреле 1965 года, было подписано «Соглашение об установлении побратимских связей» между Хабаровском и Ниигата. Добавим, до возобновления прямых рейсов долететь из дальневосточной столицы до Ниигаты можно было с пересадкой во Владивостоке, Сеуле или Токио – минимум за 35 тысяч рублей.