Хабаровск и Ниигата возобновляют авиасообщение

Posted 3 августа 2013, 03:10
Published 3 августа 2013, 03:10
Modified 17 сентября 2022, 13:02
Updated 17 сентября 2022, 13:02
ХАБАРОВСК. 3 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Первый после длительного перерыва полет из Хабаровска в Ниигату (Япония) состоится сегодня. Пассажиров возьмет на борт самолет «Суперджет-100». О возобновлении регулярного авиасообщения между двумя городами шел разговор накануне на встрече первого зампреда правительства Хабаровского края по вопросам модернизации и промышленной политики Виктора Чудова и вице-губернатора японской префектуры Ниигата Кунио Мори. Встреча состоялась в Хабаровске в рамках официального визита японской делегации, сообщает пресс-центр краевого правительства.
С японской префектурой Ниигата Хабаровский край поддерживает дружеские связи уже более 20 лет. По словам Виктора Чудова, в крае работают более 40 предприятий с участием японского бизнеса, открыты филиалы 11 крупных компаний. «Сегодня мы готовы предложить японской стороне участие в новых проектах, среди которых – особая портовая экономическая зона в Советской гавани, газохимические производства, авиастроение. Возобновление регулярного рейса послужит укреплению наших давних связей, росту туристических потоков и культурных обменов. Теперь важно обеспечить наполняемость рейсов», - сказал Чудов.
Начальник управления по туризму правительства края Виталий Селюков отметил большой туристических потенциал территорий: "Японцев в основном привлекает экологический туризм, рыбная ловля. Сегодня мы можем предложить около 150 туров и экскурсионных направлений, которые заинтересуют наших гостей из стран АТР. Приятно, что турпоток с японской территории возрастает. С начала года к нам приехало вдвое больше туристов, чем за аналогичный период 2012-го».
Со своей стороны, вице-губернатор японской префектуры отметил, что необходимость возобновления воздушных перевозок назрела давно. По этому вопросу велись консультации, японская сторона также подыскивала авиаперевозчика. А компания «Джанко», выпускающая составляющие авиационных двигателей для компании «Боинг», готова к сотрудничеству с Хабаровским краем.
А кроме этого, Хабаровск и Ниигата являются городами-побратимами. Истоки этой дружбы уходят в лето 1964 года, когда на японский город Ниигата обрушилась беда - сильное землетрясение, а в след за ним наводнение. В качестве жеста доброй воли хабаровчане направили в Ниигата 3 тысячи кубометров строительной древесины. Спустя 7 месяцев, в апреле 1965 года, было подписано «Соглашение об установлении побратимских связей» между Хабаровском и Ниигата. Добавим, до возобновления прямых рейсов долететь из дальневосточной столицы до Ниигаты можно было с пересадкой во Владивостоке, Сеуле или Токио – минимум за 35 тысяч рублей.
Фото forumspb.1prime.ru