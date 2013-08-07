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Posted 7 августа 2013, 05:49

Published 7 августа 2013, 05:49

Modified 14 декабря 2023, 16:05

Updated 14 декабря 2023, 16:05

Владельцам разрушенных домов в Приморье помогут с новым жильем

7 августа 2013, 05:49
Решение о выплате компенсации будет принято исходя из пожеланий собственников, пострадавших от стихии

ВЛАДИВОСТОК. 7 августа. ВОСТОК-МЕДИА – В результате ливневых дождей в Приморье полностью разрушены два частных жилых дома в Дальнегорске и Кавалеровском районе. В настоящее время люди обеспечены временным жильём, решается вопрос о размере компенсации.

Как рассказал глава Кавалеровского района Сергей Зайцев, в селе Устиновка разрушен дом № 72 по улице Речная. С хозяйкой дома Светланой Авдониной работают сотрудники местной администрации, уже сегодня она частично получит материальную помощь в размере 25 тысяч рублей.

Хозяин второго дома, пострадавшего от циклона, - Александр Васюра. И. о. главы Дальнегорского городского округа Разия Козырева сообщила, все необходимые документы для оформления материальной помощи переданы в департамент труда и социального развития Приморского края. С ними работают специалисты департамента.

По словам директора краевого учреждения по делам ГО и ЧС Валентина Александрова, далее каждый случай будет рассмотрен индивидуально.

«Ту помощь, которую мы оказываем сегодня – это оперативные меры. Когда будет полностью готов пакет документов, пройдёт заседание рабочей группы под руководством губернатора Владимира Миклушевского. Каждый случай будет рассмотрен индивидуально. Решение о выплате компенсации будет принято исходя из пожеланий собственников, захотят ли они строить новый дом или получить материальную помощь», - говорит Валентин Александров.

Напомним, губернатор Приморья распорядился в максимально короткие сроки выплатить компенсации владельцам домов, которые были полностью уничтожены циклоном.

Фото: izvestia.ru

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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