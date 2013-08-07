Владельцам разрушенных домов в Приморье помогут с новым жильем

«Ту помощь, которую мы оказываем сегодня – это оперативные меры. Когда будет полностью готов пакет документов, пройдёт заседание рабочей группы под руководством губернатора Владимира Миклушевского. Каждый случай будет рассмотрен индивидуально. Решение о выплате компенсации будет принято исходя из пожеланий собственников, захотят ли они строить новый дом или получить материальную помощь», - говорит Валентин Александров.