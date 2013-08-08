Мэр Южно-Сахалинска развелся с женой

"Мы узнали об этом несколько дней назад. Для многих, конечно, такое известие стало неожиданностью. Андрей Лобкин познакомился с супругой во время учебы в Санкт-Петербурге. Они поженились в 1978 году, когда он учился в Ленинградской Академии гражданской авиации. После окончания учебы пара по распределению приехала на Сахалин. В пользу этого острова мэр и сделал сейчас свой выбор. У бывших супругов есть дочь", - рассказал Игорь Ермаков.