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Posted 8 августа 2013, 07:21

Published 8 августа 2013, 07:21

Modified 15 декабря 2023, 06:45

Updated 15 декабря 2023, 06:45

Мэр Южно-Сахалинска развелся с женой

8 августа 2013, 07:21
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ЮЖНО-САХАЛИНСК. 8 августа. ВОСТОК-МЕДИА – О том, что глава администрации Южно-Сахалинска Андрей Лобкин расстался с супругой, сообщил корреспонденту ИА Sakh.com начальник управления информационной политики мэрии Игорь Ермаков. По его словам, расторжение брака связано с переменой места жительства бывшей супруги мэра. Она получила американское гражданство и переезжает в США.

"Мы узнали об этом несколько дней назад. Для многих, конечно, такое известие стало неожиданностью. Андрей Лобкин познакомился с супругой во время учебы в Санкт-Петербурге. Они поженились в 1978 году, когда он учился в Ленинградской Академии гражданской авиации. После окончания учебы пара по распределению приехала на Сахалин. В пользу этого острова мэр и сделал сейчас свой выбор. У бывших супругов есть дочь", - рассказал Игорь Ермаков.

Фото: experienceproject.com

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Сахалинская область
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