Олимпийский огонь пронесут возле Авачинского вулкана

«Олимпийский огонь побывает на российской части живописной Куршской косы в Калининградской области, на знаменитом космодроме Плесецк в Архангельской области. Также он появится на Кимберлитовой трубке в Республике Саха (Якутия) и рядом с Авачинским вулканом в Камчатском крае», – сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края.