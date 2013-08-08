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Posted 8 августа 2013, 07:05

Published 8 августа 2013, 07:05

Modified 17 сентября 2022, 13:02

Updated 17 сентября 2022, 13:02

Олимпийский огонь пронесут возле Авачинского вулкана

8 августа 2013, 07:05
Сюжет
Спорт
Оргкомитет "Сочи-2014" раскрыл детали маршрута эстафеты

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 8 августа. ВОСТОК-МЕДИА – Олимпийский огонь побывает рядом с Авачинским вулканом в Камчатском крае. Оргкомитет «Сочи-2014» раскрыл детали маршрута эстафеты.

Эстафета стартует 7 октября 2013 года. В течение 123 дней она пройдёт через 2 900 населённых пунктов страны, от Калининграда до Владивостока. Четырнадцать тысяч факелоносцев пронесут огонь по самым интересным точкам на карте России.

«Олимпийский огонь побывает на российской части живописной Куршской косы в Калининградской области, на знаменитом космодроме Плесецк в Архангельской области. Также он появится на Кимберлитовой трубке в Республике Саха (Якутия) и рядом с Авачинским вулканом в Камчатском крае», – сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края.

Эстафета Олимпийского огня откроет жителям России и мира исторические и культурные места, которые являются визитной карточкой нашей страны. Это музей-заповедник «Кижи» в республике Карелия, усадьба «Ясная Поляна» в Тульской области, археологический памятник «Рюриково городище» в Новгородской области и Тобольский кремль в Тюменской области.

Эстафета также посетит уникальный культурный и исторический памятник в республике Бурятия Иволгинский Дацан, крупнейшую по мощности в России Саяно-Шушенскую ГЭС в республике Хакассия, популярные горнолыжные курорты Шерегеш (Кемеровская область) и Домбай (Карачаево-Черкессия).

Важными пунктами на маршруте огня станут ленточный сосновый бор в Алтайском крае и скальный массив государственного природного заповедника «Столбы» в Красноярском крае.

Фото: arcticexpedition.ru

#Денис Объедкин#Новости#Спорт#Камчатский край
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