Шпорт: мы за процессом следим, Владимир Владимирович

В.ШПОРТ: У нас стройиндустрия работает в полном объёме. Думаю, одна из сильнейших стройиндустрий на Дальнем Востоке. В крае мы практически все предприятия сохраняем, загружаем их, и даже строятся новые заводы, кирпичный завод новый сдавать будем. То есть стройиндустрия, её работа как раз зависит от колебаний: мы строим жильё – она работает, как только мы темпы снижаем, начинаются проблемы в стройиндустрии. Поэтому мы за этим процессом следим, Владимир Владимирович, стараемся его отслеживать. И большие стройки, которые идут сегодня на Дальнем Востоке, как, например, саммит АТЭС, когда говорили: вот, там Владивосток (наши обижались многие тоже), но я всегда им говорил, что работают там наши предприятия сегодня, стальные конструкции -наши делают, мостоконструкции - наши, железобетон - из Хабаровского края.