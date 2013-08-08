Шпорт: мы за процессом следим, Владимир Владимирович

Posted 8 августа 2013, 12:55
Published 8 августа 2013, 12:55
Modified 17 сентября 2022, 13:02
Updated 17 сентября 2022, 13:02
ХАБАРОВСК. 9 августа. ВОСТОК-МЕДИА – В своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево президент Владимир Путин встретился с и.о. губернатора Хабаровского края Вячеславом Шпортом. По данным kremlin.ru, Шпорт информировал президента о социально-экономическом положении в регионе. В частности, обсуждались демографическая ситуация и состояние дел в жилищно-строительном секторе.
В.ПУТИН: Как ситуацию оцениваете, Вячеслав Иванович?
В.ШПОРТ: Полгода проработали, и, несмотря на то, что есть замедление роста экономики, в крае есть положительные тенденции развития. Рост промышленного производства составил 2,7 процента. Работает неплохо обрабатывающая промышленность в связи с тем, что у нас хороший оборонный заказ, кстати, за четыре года он увеличился в 5 раз на территории Хабаровского края. Предприятия работают.
В.ПУТИН: Авиация, прежде всего.
В.ШПОРТ: В основном авиационные производственные объединения, конечно, они загружены сегодня под завязку, лет на 8–10 вперёд. Поэтому большое спасибо за содействие в загрузке военными самолётами, гражданскими. Хорошо работает горнодобывающая промышленность. Сегодня увеличена добыча золота. Все эти вещи сказываются на том, что есть всё-таки деньги, есть поступления в бюджет. Рынок в крае стабилен, подросла реальная заработная плата на 5,6 процента.
Малый бизнес сегодня активно начал работать, и уже сегодня есть отдача. В бюджет края поступает от бизнеса где-то процентов 12 налогов, то есть уже они вышли из тени. Эти все вещи, они сегодня нам дают возможность реализовывать президентские указы, которые направлены на улучшение социального климата.
В.ПУТИН: А как идёт реализация этих указов?
В.ШПОРТ: У нас созданы «дорожные карты», утвердили и согласовали их. Сегодня по заработной плате мы идём в плане. По педагогам мы уже превысили план, у нас где-то 111 процентов от экономики. В экономике 31,6 тысячи, сегодня у них уже выше, и у врачей повыше. Но к концу года, я думаю, выровняется, экономика подрастёт, и остальные все категории, которые расписаны в указах, в плане повышения, по индикаторам до конца года будут все в норме, так, как прописано в этих указах.
По строительству детских садов мы тоже продвинулись сегодня неплохо, я считаю. У нас на сегодняшний день уже обеспеченность где-то 97,5 процента. Планируем на конец года выйти на 99 процентов обеспеченности.
В.ПУТИН: Хорошо.
В.ШПОРТ: Спасибо за помощь, которую сегодня оказывает федеральный центр. Мы получаем 605 миллионов, это нам даст возможность ещё усилить это направление.
По демографии. Я уже говорил, мы в прошлом году впервые за 20 лет получили положительную демографию, у нас родилось больше, чем умерло. И в этом году за полугодие мы наблюдаем рост рождаемости где-то на 4 процента. Здесь тоже комплекс мер, которые принимались, сегодня сыграл уже свою роль.
Мы вошли, Владимир Владимирович, в 50 регионов, по Вашему указу, которые получают дополнительную поддержку из федерального бюджета. Очень здорово работает, на каждого рождённого ребёнка в течение трёх лет мы платим.
В.ПУТИН: На третьего ребёнка.
В.ШПОРТ: На каждого третьего рождённого ребёнка. И сегодня, за полгода подвели итог, у нас в основном прирост идёт, 4 процента, – это второй и третий ребёнок.
За прошлый год в 205 семьях родились двойняшки, в шести – тройняшки. То есть сегодня уже не первый ребёнок, а второй и третий пошли рождаться. В совокупности меры, которые принимались, они сегодня уже работают, дают отдачу. 2200 человек уже получают эту федеральную добавку, которая по Вашему указу 600-му, и тенденция идёт к тому, что это будет нарастать.
В.ПУТИН: Вячеслав Иванович, а как жилищное строительство у вас развивается? Как Вы оцениваете?
В.ШПОРТ: Жилищное строительство мы сегодня ведём по направлениям - ипотечные программы (у нас есть молодёжная ипотека, социальная ипотека и ипотека для граждан всех остальных категорий) и социальное жильё. Мы строим сегодня примерно тысячу квартир для молодёжи, в этом году будут сданы, и где-то 1200 квартир, чуть побольше, будет для других граждан, которые вступили в ипотеку. И мы наращиваем, в прошлом году сдали 340 тысяч квадратных метров жилья, в этом году планируем 403–405 тысяч.
В.ПУТИН: То есть уже рост заметный, в принципе.
В.ШПОРТ: Да, у нас в программе прописано, по индикаторам, которые в указах Ваших прописаны, мы сегодня наращиваем объёмы, с тем, чтобы выйти на показатель, когда в год будет вводиться 1 квадратный метр на одного человека к 2020 году.
В.ПУТИН: Промышленность стройматериалов у вас в каком состоянии?
В.ШПОРТ: У нас стройиндустрия работает в полном объёме. Думаю, одна из сильнейших стройиндустрий на Дальнем Востоке. В крае мы практически все предприятия сохраняем, загружаем их, и даже строятся новые заводы, кирпичный завод новый сдавать будем. То есть стройиндустрия, её работа как раз зависит от колебаний: мы строим жильё – она работает, как только мы темпы снижаем, начинаются проблемы в стройиндустрии. Поэтому мы за этим процессом следим, Владимир Владимирович, стараемся его отслеживать. И большие стройки, которые идут сегодня на Дальнем Востоке, как, например, саммит АТЭС, когда говорили: вот, там Владивосток (наши обижались многие тоже), но я всегда им говорил, что работают там наши предприятия сегодня, стальные конструкции -наши делают, мостоконструкции - наши, железобетон - из Хабаровского края.
Сегодня строится космодром, опять же наши предприятия работают на эти стройки. Наши стройки плюс стройки, которые на Дальнем Востоке, дают возможность стройиндустрии Хабаровского края работать на полную катушку, и это очень хорошо. Желательно, чтобы это не ослабевало. И следующий проект, который намечается сегодня, в первую очередь это загрузка для предприятий строительной индустрии, это хорошая перспектива.
В строительстве жилья мы сегодня тоже внедряем новые методы. Внедрили корпоративную ипотеку. На примере авиационного объединения: мы с ними подписали соглашение – Объединённая авиационная корпорация, правительство Хабаровского края и конкретные получатели жилья. Мы вкладываем деньги, краевые, корпоративные деньги и деньги самого получателя, плюс кредит – со Сбербанком у нас там соглашение на 30 лет, например, под минимальный процент, который они могут дать сегодня.
В.ПУТИН: Работает эта система?
В.ШПОРТ: Работает. Уже один дом сдали. В этом году ещё два дома сдадим в Комсомольске для авиаторов по этой корпоративной ипотеке. Сейчас начинаем её распространять на другие предприятия.
Плюс у нас работает технология, я уже Вам докладывал, мы за рождение третьего ребёнка в прошлом году гасили остаток по ипотеке (100 процентов) за счёт краевого бюджета. В прошлом году 11 человек получили уже это возмещение. В этом году за пять месяцев уже 13 человек получили, то есть процесс пошёл, и мы его распространили с июля месяца на все ипотечные стройки. В каком бы ипотечном сегменте ни родился третий ребёнок, остаток ипотеки мы гасим за счёт краевого бюджета. То есть система начала работать тоже очень неплохо.
В.ПУТИН: Это хорошо.
В.ШПОРТ: Сегодня народ занимается тем, чем надо, – рожает. И мы надеемся, что это принесёт положительные результаты в плане улучшения демографии.
Фото: kremlin.ru