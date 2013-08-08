Жители Владивостока опять останутся без компенсации

Posted 8 августа 2013, 06:44
Published 8 августа 2013, 06:44
Modified 17 сентября 2022, 13:02
Updated 17 сентября 2022, 13:02
ВЛАДИВОСТОК. 8 августа. ВОСТОК-МЕДИА – Сегодня во Владивостоке состоялся брифинг с участием журналистов, посвящённый вопросам выплаты компенсаций жителям Приморья, пострадавшим от наводнения.
Как сообщила директор краевого департамента охраны труда и социального развития Лилия Лаврентьева, на данный момент списки пострадавших от наводнения уточняются и проверяются.
«Когда возникла эта ситуация, главы муниципальных образований самостоятельно обошли и составили списки. Не может быть такого, что кто-то не оказался дома или до него не дошли. Деньги граждане получают через почту. Их разносит почтальон и отдает с ведомостью лично в руки. Если вдруг кого-то пропустили, нужно обратиться к главе района с соответствующим заявлением. Можно обращаться и к нам, в департамент труда и социального развития».
На вопрос журналистов, почему официально фигурируют суммы в 10 и 25 тысяч рублей и из чего они складываются, Лилия Лаврентьева пояснила: «По нормативно-правовым актам помощь там может оказываться на сумму от пяти до пятидесяти тысяч рублей. Понимая, что оценить ущерб, составить акт в максимально короткие сроки очень сложно, краевой комиссией по чрезвычайным ситуациям и было принято такое решение – там, где пострадали подворья, – 10 тысяч рублей, там, где дома, – 25 тысяч. Но если ущерб больше той суммы, которую выделяют, нужно доработать документ, и граждане получат сумму больше. Чтобы оценить ущерб каждого дома и каждого подворья, нужно определённое время, что затягивает процесс получения средств. Дальше мы будем смотреть индивидуально».
Общая сумма компенсаций, по грубой предварительной оценке, составит порядка двухсот миллионов рублей.
Памятуя о бедственной ситуации в районе пригорода Владивостока, где стихия уничтожила урожай, залила подвалы и подобралась к порогам домов, корреспондент РИА «Восток-Медиа» поинтересовалась, какие компенсации получат жители этих районов.
«Там не была объявлена чрезвычайная ситуация, - пояснила Лилия Лаврентьева, - есть постановление, на которое мы опираемся, здесь поименно описаны все территории. Города Владивостока среди них нет. С этим вопросом нужно обращаться в комиссию. А вообще заявление на выплаты должно поступить от главы муниципального образования. Если он молчит – мы ничего не можем сделать. Жители должны обратиться к главе города. Срок, когда может быть чрезвычайная ситуация, истекает завтра. Мы не будем ждать очередного заседания. Сегодня же поднимем этот вопрос».
Теперь, когда вмешались краевые власти, у жителей станции Спутник появился призрачный шанс на компенсацию за потерянное имущество. Потому что нынешнему мэру, похоже, просто не до этого.
Фото: РИА «Восток-Медиа»