Жители Владивостока опять останутся без компенсации

На вопрос журналистов, почему официально фигурируют суммы в 10 и 25 тысяч рублей и из чего они складываются, Лилия Лаврентьева пояснила: «По нормативно-правовым актам помощь там может оказываться на сумму от пяти до пятидесяти тысяч рублей. Понимая, что оценить ущерб, составить акт в максимально короткие сроки очень сложно, краевой комиссией по чрезвычайным ситуациям и было принято такое решение – там, где пострадали подворья, – 10 тысяч рублей, там, где дома, – 25 тысяч. Но если ущерб больше той суммы, которую выделяют, нужно доработать документ, и граждане получат сумму больше. Чтобы оценить ущерб каждого дома и каждого подворья, нужно определённое время, что затягивает процесс получения средств. Дальше мы будем смотреть индивидуально».