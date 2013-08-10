Ивуарийский футболист добился нового наказания для менеджеров хабаровского клуба

ХАБАРОВСК. 10 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Футбольному клубу "СКА-Энергия" из Хабаровска вновь запретили регистрировать новых игроков. Это решение было принято на недавнем заседании палаты по разрешению споров Российского футбольного союза. Так РФС наказал менеджмент хабаровского клуба за историю с невыплатой зарплаты своим игрокам. Заявление о долгах «СКА-Энергии» подал иваурийский футболист Серж Дебле. Он провел за «СКА-Энергию» 11 матчей с 2012 году. Сколько именно хабаровский клуб задолжал Дебле, не сообщается, но рассчитаться по долгам его обязали за две недели. Запрет на регистрацию новых игроков продлится в течение одного периода.