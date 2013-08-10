vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 9 августа 2013, 22:13

Published 9 августа 2013, 22:13

Modified 17 сентября 2022, 13:02

Updated 17 сентября 2022, 13:02

Ивуарийский футболист добился нового наказания для менеджеров хабаровского клуба

9 августа 2013, 22:13
Сюжет
Спорт
Долги перед Сержем Дебле "СКА-Энергия" должна погасить за две недели

ХАБАРОВСК. 10 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Футбольному клубу "СКА-Энергия" из Хабаровска вновь запретили регистрировать новых игроков. Это решение было принято на недавнем заседании палаты по разрешению споров Российского футбольного союза. Так РФС наказал менеджмент хабаровского клуба за историю с невыплатой зарплаты своим игрокам. Заявление о долгах «СКА-Энергии» подал иваурийский футболист Серж Дебле. Он провел за «СКА-Энергию» 11 матчей с 2012 году. Сколько именно хабаровский клуб задолжал Дебле, не сообщается, но рассчитаться по долгам его обязали за две недели. Запрет на регистрацию новых игроков продлится в течение одного периода.

Предыдущий запрет на регистрацию новых игроков со «СКА-Энергии» был снят в июле этого года после того, как клуб рассчитался по долгам с бывшим тренером вратарей Игорем Уралевым.

Как сообщала пресс-служба краевой прокуратуры в ноябре прошлого года, у хабаровского клуба на конец 2012 года возникла финансовая задолженность на сумму свыше 28 миллионов рублей перед 41 человеком. К настоящему времени большая часть долгов уже давно погашена. Но, видимо, те, кто покинул «СКА-Энергию» до выплаты долгов, сейчас решают свои финансовые споры с клубом в индивидуальном порядке.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Спорт
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика