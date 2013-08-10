Ивуарийский футболист добился нового наказания для менеджеров хабаровского клуба

Posted 9 августа 2013, 22:13
Published 9 августа 2013, 22:13
Modified 17 сентября 2022, 13:02
Updated 17 сентября 2022, 13:02
ХАБАРОВСК. 10 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Футбольному клубу "СКА-Энергия" из Хабаровска вновь запретили регистрировать новых игроков. Это решение было принято на недавнем заседании палаты по разрешению споров Российского футбольного союза. Так РФС наказал менеджмент хабаровского клуба за историю с невыплатой зарплаты своим игрокам. Заявление о долгах «СКА-Энергии» подал иваурийский футболист Серж Дебле. Он провел за «СКА-Энергию» 11 матчей с 2012 году. Сколько именно хабаровский клуб задолжал Дебле, не сообщается, но рассчитаться по долгам его обязали за две недели. Запрет на регистрацию новых игроков продлится в течение одного периода.
Предыдущий запрет на регистрацию новых игроков со «СКА-Энергии» был снят в июле этого года после того, как клуб рассчитался по долгам с бывшим тренером вратарей Игорем Уралевым.
Как сообщала пресс-служба краевой прокуратуры в ноябре прошлого года, у хабаровского клуба на конец 2012 года возникла финансовая задолженность на сумму свыше 28 миллионов рублей перед 41 человеком. К настоящему времени большая часть долгов уже давно погашена. Но, видимо, те, кто покинул «СКА-Энергию» до выплаты долгов, сейчас решают свои финансовые споры с клубом в индивидуальном порядке.