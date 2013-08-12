Защитить металлические опоры линии "Центральная – МТЭЦ" от коррозии помогут промышленные альпинисты

Сейчас работы ведутся на берегу реки Каменушки в районе Магаданской ТЭЦ. Специалисты трудятся на уровне сорока метров над землей на одной из самых высоких опор ВЛ -110 кВ. С помощью альпинистского снаряжения и необходимых инструментов они снимают толстый слой ржавчины с металла. Позже монтажникам-высотникам предстоит покрыть опору двумя слоями специальной краски. «Для такой работы альпинисты используют специальные валики, метр за метром вручную окрашивая все части металлической конструкции, – рассказал заместитель главного инженера Южных электрических сетей Ярослав Голубка. Процесс очень кропотливый и долгий. Чтобы полностью покрасить одну опору, у бригады из четырёх человек уходит неделя, но по-другому никак. На включённой ВЛ пользоваться распылителями для окрашивания запрещено. Распыление красителя на изоляцию и провода может спровоцировать короткое замыкание».