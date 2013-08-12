Защитить металлические опоры линии "Центральная – МТЭЦ" от коррозии помогут промышленные альпинисты

Posted 12 августа 2013, 02:06
Published 12 августа 2013, 02:06
Modified 17 сентября 2022, 13:02
Updated 17 сентября 2022, 13:02
ВЛАДИВОСТОК. 12 августа. ВОСТОК-МЕДИА - В Южных электрических сетях ОАО «Магаданэнерго» красят опоры ВЛ -110 кВ «Центральная - МТЭЦ». Чтобы предотвратить коррозию металла конструкций, а также придать им эстетический вид, их покрывают специальной краской на основе полимерной смолы. Новая технология защитит опоры от воздействия соли, песка и обильных осадков.
Малярные работы на ЛЭП - сложная и ответственная работа. Чтобы управляться со специальным оборудованием на высоте, требуются большие физические усилия и строгое соблюдение мер безопасности. Поэтому энергетики обратились за помощью к профессионалам - промышленным альпинистам.
Сейчас работы ведутся на берегу реки Каменушки в районе Магаданской ТЭЦ. Специалисты трудятся на уровне сорока метров над землей на одной из самых высоких опор ВЛ -110 кВ. С помощью альпинистского снаряжения и необходимых инструментов они снимают толстый слой ржавчины с металла. Позже монтажникам-высотникам предстоит покрыть опору двумя слоями специальной краски. «Для такой работы альпинисты используют специальные валики, метр за метром вручную окрашивая все части металлической конструкции, – рассказал заместитель главного инженера Южных электрических сетей Ярослав Голубка. Процесс очень кропотливый и долгий. Чтобы полностью покрасить одну опору, у бригады из четырёх человек уходит неделя, но по-другому никак. На включённой ВЛ пользоваться распылителями для окрашивания запрещено. Распыление красителя на изоляцию и провода может спровоцировать короткое замыкание».
Линия 110 кВ «Центральная - МТЭЦ» работает с начала 90-х годов. Она питает электроэнергией районы Магаданского морского порта, центр города и Ольский район. В этом году энергетики запланировали обновить здесь 4 металлические опоры. Работы на ЛЭП завершат к концу лета.