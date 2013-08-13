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Posted 13 августа 2013, 06:33

Published 13 августа 2013, 06:33

Modified 15 декабря 2023, 06:45

Updated 15 декабря 2023, 06:45

Катер с пассажирами потерпел бедствие у берегов Камчатки

13 августа 2013, 06:33
Сюжет
Происшествие
Малый тральщик группировки войск и сил на северо-востоке России отбуксировал его в Петропавловск

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 13 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Сегодня днём у берегов Камчатки потерял ход катер с пятью членами экипажа на борту. Судно остановилось в 66 километрах от Петропавловска и в 18 километрах от берега. Самостоятельно справиться с поломкой двигателя команде не удалось. Члены экипажа решили вызвать на помощь спасателей, пишет ИА «Кам 24».

«К месту происшествия готовился выйти катер МЧС, однако их помощь не понадобилась. Терпящий бедствие катер взяло на буксир военное судно, которое находилось поблизости, – сообщила пресс-секретарь краевого управления МЧС Юлия Ананьева. – Люди, находившиеся на борту катера, благополучно добрались до Петропавловска. Помощь никому из них не потребовалась».

Фото: vmdaily.ru

#Денис Объедкин#Новости#Камчатский край#Происшествие
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