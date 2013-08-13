Катер с пассажирами потерпел бедствие у берегов Камчатки

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 13 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Сегодня днём у берегов Камчатки потерял ход катер с пятью членами экипажа на борту. Судно остановилось в 66 километрах от Петропавловска и в 18 километрах от берега. Самостоятельно справиться с поломкой двигателя команде не удалось. Члены экипажа решили вызвать на помощь спасателей, пишет ИА «Кам 24».