Над поселком Приамурский в ЕАО вознесся православный крест

Также отец Иннокентий рассказал о многочисленных чудесах, происходящих в наши дни по молитвам к святителю Спиридону. После молебна святителю Спиридону, который совершался на улице, отец Иннокентий благословил святыней строящийся храм. Завершились праздничные мероприятия общей трапезой духовенства и мирян, которая также проходила под открытым небом.