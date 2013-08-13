Над поселком Приамурский в ЕАО вознесся православный крест

Posted 13 августа 2013, 03:30
Published 13 августа 2013, 03:30
Modified 17 сентября 2022, 13:02
Updated 17 сентября 2022, 13:02
БИРОБИДЖАН. 13 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Православный крест засиял над посёлком Приамурский Смидовичского района ЕАО. Об этом сообщили в Биробиджанской епархии.
По благословению архиепископа Биробиджанского и Кульдурского Иосифа секретарь Биробиджанского епархиального управления архимандрит Иннокентий совершил «чин благословения новосооружённого Креста» для храма святых новомучеников и исповедников Церкви Русской в посёлке Приамурский. По благословению владыки в Приамурский был привезён ковчег с частью мощей святителя Спиридона, епископа Тримифунтского.
Отцу Иннокентию сослужили благочинный Юго-Восточного округа иеромонах Тихон (Тихомиров) и настоятель прихода святых новомучеников и исповедников Церкви Русской иерей Вадим Савин. Перед началом богослужения отец Иннокентий передал благословение правящего архиерея и поздравил от имени владыки настоятеля и прихожан со знаменательным событием – освящением Креста.
Также отец Иннокентий рассказал о многочисленных чудесах, происходящих в наши дни по молитвам к святителю Спиридону. После молебна святителю Спиридону, который совершался на улице, отец Иннокентий благословил святыней строящийся храм. Завершились праздничные мероприятия общей трапезой духовенства и мирян, которая также проходила под открытым небом.
Фото с сайта www.eparh.ru