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Posted 13 августа 2013, 03:30

Published 13 августа 2013, 03:30

Modified 17 сентября 2022, 13:02

Updated 17 сентября 2022, 13:02

Над поселком Приамурский в ЕАО вознесся православный крест

13 августа 2013, 03:30
После молебна был освящен строящийся храм

БИРОБИДЖАН. 13 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Православный крест засиял над посёлком Приамурский Смидовичского района ЕАО. Об этом сообщили в Биробиджанской епархии.

По благословению архиепископа Биробиджанского и Кульдурского Иосифа секретарь Биробиджанского епархиального управления архимандрит Иннокентий совершил «чин благословения новосооружённого Креста» для храма святых новомучеников и исповедников Церкви Русской в посёлке Приамурский. По благословению владыки в Приамурский был привезён ковчег с частью мощей святителя Спиридона, епископа Тримифунтского.

Отцу Иннокентию сослужили благочинный Юго-Восточного округа иеромонах Тихон (Тихомиров) и настоятель прихода святых новомучеников и исповедников Церкви Русской иерей Вадим Савин. Перед началом богослужения отец Иннокентий передал благословение правящего архиерея и поздравил от имени владыки настоятеля и прихожан со знаменательным событием – освящением Креста.

Также отец Иннокентий рассказал о многочисленных чудесах, происходящих в наши дни по молитвам к святителю Спиридону. После молебна святителю Спиридону, который совершался на улице, отец Иннокентий благословил святыней строящийся храм. Завершились праздничные мероприятия общей трапезой духовенства и мирян, которая также проходила под открытым небом.

Фото с сайта www.eparh.ru

#Денис Объедкин#Новости#Общество#ЕАО
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