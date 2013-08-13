Назначен новый главный федеральный инспектор по Хабаровскому краю

ХАБАРОВСК. 13 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Полпред Виктор Ишаев подписал распоряжение о назначении главным федеральным инспектором по Хабаровскому краю Юрия Оноприенко. Как сообщает пресс-служба полпредства, ранее эту должность занимал Владимир Пригорнев, с 5 апреля 2013 года назначенный на должность заместителя полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.