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Posted 13 августа 2013, 00:42

Published 13 августа 2013, 00:42

Modified 17 сентября 2022, 13:02

Updated 17 сентября 2022, 13:02

Назначен новый главный федеральный инспектор по Хабаровскому краю

13 августа 2013, 00:42
Им стал заместитель главы Минвостокразвития Юрий Оноприенко

ХАБАРОВСК. 13 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Полпред Виктор Ишаев подписал распоряжение о назначении главным федеральным инспектором по Хабаровскому краю Юрия Оноприенко. Как сообщает пресс-служба полпредства, ранее эту должность занимал Владимир Пригорнев, с 5 апреля 2013 года назначенный на должность заместителя полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

Юрий Иванович Оноприенко родился 9 декабря 1956 года в городе Белая Церковь Киевской области (Украина), кандидат экономических наук. Работал в строительной отрасли, занимал руководящие должности в администрации города Хабаровска, правительстве Хабаровского края, являлся председателем Законодательной Думы Хабаровского края. С 18 июня 2012 года работал заместителем министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.

Фото amurpress.ru

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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