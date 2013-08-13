Назначен новый главный федеральный инспектор по Хабаровскому краю

Posted 13 августа 2013, 00:42
Published 13 августа 2013, 00:42
Modified 17 сентября 2022, 13:02
Updated 17 сентября 2022, 13:02
ХАБАРОВСК. 13 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Полпред Виктор Ишаев подписал распоряжение о назначении главным федеральным инспектором по Хабаровскому краю Юрия Оноприенко. Как сообщает пресс-служба полпредства, ранее эту должность занимал Владимир Пригорнев, с 5 апреля 2013 года назначенный на должность заместителя полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.
Юрий Иванович Оноприенко родился 9 декабря 1956 года в городе Белая Церковь Киевской области (Украина), кандидат экономических наук. Работал в строительной отрасли, занимал руководящие должности в администрации города Хабаровска, правительстве Хабаровского края, являлся председателем Законодательной Думы Хабаровского края. С 18 июня 2012 года работал заместителем министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
Фото amurpress.ru