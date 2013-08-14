Девочку, самовольно ушедшую от сопровождавших, ищут в Находке

Posted 14 августа 2013, 05:27
Published 14 августа 2013, 05:27
Modified 17 сентября 2022, 13:02
Updated 17 сентября 2022, 13:02
ВЛАДИВОСТОК. 14 августа. ВОСТОК-МЕДИА – Сотрудники Находкинского ЛО МВД России на транспорте просят оказать помощь в розыске несовершеннолетней жительницы города Хабаровска Казаковой Яны Андреевны 1999 года рождения, которая 13.08.2013 в районе станции Находка самовольно оставила законных представителей и вышла из пассажирского поезда № 113 сообщением Тихоокеанская - Хабаровск.
Приметы:
Рост 160-165 см, телосложение крупное, славянской внешности, волосы русые, прямые, ниже плеч, лицо овальное, глаза карие, брови густые, нос крупный, ноздри широкие, подбородок округлый, губы пухлые.
Была одета: в синюю футболку с надписью на английском языке «I love Steve Jobs», чёрные короткие спортивные шорты с номером «09», с полосой розового цвета на левой штанине, сланцы. На шее декоративная веревка с кулоном в форме ракушки, цепочка из белого металла. На указательном пальце правой руки носит кольцо из жёлтого металла с белым камнем, на безымянном пальце левой руки носит кольцо из жёлтого металла.
Предположительно девочка может находиться в районе улиц Пирогова, Бокситогорской, Спортивной или в районе пляжа Рица города Находки Приморского края.
Просим всех, кто обладает информацией о её месте нахождения, незамедлительно сообщить в дежурную часть Находкинского ЛО МВД России на транспорте по адресу: город Находка, улица Портовая, 66 или по телефонам 8(42366) 65-78-70, 8-964-443-2026.