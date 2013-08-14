Девочку, самовольно ушедшую от сопровождавших, ищут в Находке

Была одета: в синюю футболку с надписью на английском языке «I love Steve Jobs», чёрные короткие спортивные шорты с номером «09», с полосой розового цвета на левой штанине, сланцы. На шее декоративная веревка с кулоном в форме ракушки, цепочка из белого металла. На указательном пальце правой руки носит кольцо из жёлтого металла с белым камнем, на безымянном пальце левой руки носит кольцо из жёлтого металла.