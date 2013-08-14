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Posted 14 августа 2013, 05:09

Published 14 августа 2013, 05:09

Modified 17 сентября 2022, 13:02

Updated 17 сентября 2022, 13:02

Гваделупа грозится "порвать" приморских аквабайкеров

14 августа 2013, 05:09
Сюжет
Спорт
Чемпионат мира по ралли-рейду стартовал во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК. 14 августа. ВОСТОК-МЕДИА. Ирина Сокол – Чемпионат UIM-ABP WORLD AQUABIKE RALLI-JET CHAMPIONSHIP «RUSSKYOFFSHORE2013» приурочен к празднованию 75-летия Приморского края.

Более пятидесяти спортсменов из десяти стран мира, среди них - Россия, Франция, Португалия, Турция, Финляндия, собрались на острове Русском, чтобы посоревноваться в водно-моторном заезде.

За пять дней участникам гонки предстоит преодолеть расстояние в 1 000 километров вокруг Русского острова.

Денис Беликов на протяжении четырёх лет занимается аквабайкингом, за это время успел завоевать титул чемпиона Дальнего Востока и победить в гонке в США. В этот раз надеется также прийти к финишу первым.

Винсент Томас из команды Гваделупы «Vickteam», впервые посетившей Россию, ответил на это: «Участок довольно простой, преодолеть его будет легко. Наши аквабайки на своем веку уже многое повидали!».

Чемпионат продлится до 18 августа.

Фото: РИА «Восток-Медиа»

#Денис Объедкин#Новости#Спорт
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