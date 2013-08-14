Гваделупа грозится "порвать" приморских аквабайкеров

Posted 14 августа 2013, 05:09
Published 14 августа 2013, 05:09
Modified 17 сентября 2022, 13:02
Updated 17 сентября 2022, 13:02
ВЛАДИВОСТОК. 14 августа. ВОСТОК-МЕДИА. Ирина Сокол – Чемпионат UIM-ABP WORLD AQUABIKE RALLI-JET CHAMPIONSHIP «RUSSKYOFFSHORE2013» приурочен к празднованию 75-летия Приморского края.
Более пятидесяти спортсменов из десяти стран мира, среди них - Россия, Франция, Португалия, Турция, Финляндия, собрались на острове Русском, чтобы посоревноваться в водно-моторном заезде.
За пять дней участникам гонки предстоит преодолеть расстояние в 1 000 километров вокруг Русского острова.
Денис Беликов на протяжении четырёх лет занимается аквабайкингом, за это время успел завоевать титул чемпиона Дальнего Востока и победить в гонке в США. В этот раз надеется также прийти к финишу первым.
Винсент Томас из команды Гваделупы «Vickteam», впервые посетившей Россию, ответил на это: «Участок довольно простой, преодолеть его будет легко. Наши аквабайки на своем веку уже многое повидали!».
Чемпионат продлится до 18 августа.
Фото: РИА «Восток-Медиа»